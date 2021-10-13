Belediye Başkanı Ekicioğlu: “Tarihsel ve kültürel yapıya sahip çıkıyoruz”

– Kırşehir Belediye Başkanı Selehattin Ekicioğlu, şehirde tarihsel ve kültürel dokuya sahip çıktıklarını ve bu yönde de proje oluşturduklarını söyledi.

Ahi Külliyesi alanında Geleneksel El Sanatları Merkezinde Hat ve Tezhip Sanatı kursu verildiğini aktaran Belediye Başkanı Ekicioğlu, “Tarih ve kültür şehri Kırşehir’imiz Anadolu’nun ortasında çok derin ve çok katmanlı bir kültür birikimine sahip. Kırşehir Belediyesi olarak şehrimizin tarihsel ve kültürel dokusuna sahip olan sanatsal faaliyetlerin devam ettirilmesi noktasında bir dizi projeyi hayata geçiriyoruz. Çağdaş ve yaşanılır bir şehir oluşturmak için şehirde yaşayan tüm katmanları ve bu katmanlarda bulunan kültürel sosyal dokuyu zenginleştirip gelecek kuşaklarımıza aktarmak da bizim görevlerimiz arasında bulunuyor” dedi.

Kültürel etkinlik ve kurslar kapsamında Kırşehir Belediyesi; ahşap boyama, amigurimi, çini işlemeciliği, filofrafi, fotoğraf, geleneksel el nakışı, hat ve tezhip, hesap işi, iğne oyası, kâğıt rölyef, kaneviçe, karakalem, moda tasarım, suzeni, takı tasarımı, tel kırma, yağlı boya, sanatsal mozaik gibi kurs etkinliklerini veriyor.

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