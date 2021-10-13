Vali Akın: "Çağımızın en önemli sorunlarından birisi bağımlılık"

Kırşehir'de, Bağımlılıkla Mücadele İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı yapıldı.

Kırşehir Valisi İbrahim Akın başkanlığında Neşet Ertaş Kültür Sanat Merkezinde yapılan toplantıya; Cumhuriyet Başsavcısı Ömer Faruk Yurdagül, İl Emniyet Müdürü Murat Türesin, İl Jandarma Komutanı J. Alb. Sadık Gülecen, Belediye Başkan Yardımcısı Nuri Araz, daire müdürleri, ilgili kurum amirleri ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri katıldı. Vali İbrahim Akın, bağımlılık konusunun; toplumların ve bireylerin sağlığını ve güvenliğini tehdit eden bireysel, fiziksel, sosyal ve ekonomik boyutları olan önemli bir sorun olduğunu söyledi. Bağımlılıkla mücadeleye kararlılıkla devam ettiklerini belirten Vali Akın, “Çağımızın en önemli sorunlarından birisi de bağımlılıktır. Bağımlılık çok çeşitli ve çok yönlü bir sorun olarak karşımıza çıkmaktadır. Devletimiz, her türlü bağımlılıkla mücadelesini kararlılıkla devam ettirmektedir. Bizler de ilimizde bağımlılıkla mücadele konusunda gerekli çalışmaları yürütmekteyiz. İnsan sağlığını ve toplum düzenini bozan bağımlılık konusu topyekûn bir mücadele örneği sergilenmesi gereken bir konudur. Bağımlılıkla mücadele sadece kamu kurum ve kurumlarının çalışmasıyla baş edilecek bir konu değildir. Bu mücadelede üniversitemizin, sivil toplum kuruluşlarımızın, özel sektörün ve ailelerin de destek vermesi son derece önemlidir" dedi.

Toplantı, yapılan sunumların ardından bağımlılıkla mücadelede konusunda yürütülen çalışmaların görüşülüp değerlendirilmesi ile sona erdi.

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