Akçakent İlçesi köylerinde Kollektör çalışması

Kırşehir İl Özel İdaresi, su ve alt yapı çalışmaları kapsamında Akçakent İlçesine ait 20 köyün kollektör sistemi çalışmasının tamamladığını duyurdu.

İl Özel İdaresinden yapılan açıklamada, iklim değişikliğinden kaynaklanan kuraklığa karşı köy içme suyunu daha dikkatli ve tasarruflu kullanılmasında Kollektör sisteminin önemli olduğu belirtildi. Kollektör sistemleri ile köylerdeki içme suyu kayıp kaçak ve sızıntılar engellendiğinin belirtildiği açıklamada İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Kurtuluş Yılmaz, "Toplam da 9 milyonluk içme suyu alt yapı yatırımı gerçekleştirildi. Akçakent İlçemizin tüm köylerinde köy içi toplam 230 kilometre içme suyu şebekesi değiştirildi. Amacımız köylerimizde hemşerilerimize kaliteli su içirmek ve hiç bir zaman su kesintisi yaşatmamak. Su hayattır ve biz vatandaşımıza en güzel hayatı sunmak için var gücümüzle çalışıyoruz” dedi.

2021 yılı itibariyle Akçakent İlçesinin köylerinde içme suyu alt yapı çalışmaları yenilenerek köylerimizin tamamında 9 milyonluk içme suyu alt yapı yatırımı gerçekleştirildi.

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