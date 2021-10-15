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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Balık derisinden jelatin

İHA

Balık derisinden jelatin

Kırşehir Ahi Evran Üniversitesinde balık derisinden jelatin üretimi yapıldı. Üniversite MühendislikMimarlık Fakültesi Gıda Mühendisliği Bölümünden Dr. Öğr. Üyesi Emre Yavuzer ve Kaman Meslek Yüksekokulu Gıda İşleme Bölümünden Öğr. Gör. Şefik Tekle’nin çalıuşması sonucu üretilen jelatin, antioksidan ve anti kanser gibi birçok özelliği ile dikkat çekiyor.
Atık balık derilerinden elde edilen jelatin, bölgedeki balık ve gıda üreticilerine de örnek oldu. Öğr. Gör. Şefik Tekle, balık derisinden üretilen jelatinin anti mikrobiyal, antioksidan, anti hipertansif, anti kanser gibi birçok özelliğinin olduğunu söyledi. Tekle, “Ülkemizde birçok sanayide atıklar ortaya çıktığını görüyoruz. Atıkların en başında ve fazla olarak balık atıkları ortaya çıkıyor. Balık atıklarının ülke ekonomisine nasıl kazandırılacağıyla alakalı bir proje yaptık. Balık sanayinde bir firmanın aylık yaklaşık 420 bin ton civarında atığının olduğunu tespit ettik. Baş, deri, kılçık gibi kullanılamayan insan tüketimine uygun olmayan atığın olduğunu da gördük” dedi.

“Atıkların içerikleri değerlendirildi”
Atıkların içeriklerinin değerlendirilerek geliştirildiğini aktaran Tekle, “Atıkların içeriklerini değerlendirdiğimizde bir çok değerli bileşenin olduğunu bilimsel çalışmalar net şekilde ifade ediyor. Balık atıklarından balık jelatini, protein tozu, biyoaktif peptit dediğimiz ürünlerin üretimlerini gerçekleştireceğiz. Özellikle korona virüs gibi hastalıkların yayılmasıyla birlikte insanlarda daha bilinçli bir beslenme tarzı öngörülüyor. Hem besleneyim hem de sağlığımı koruyacak gıda alayım anlayışı da artış gösterecek biyoaktif peptit gıdalarda fonksiyonel gıda olarak görülebilecek” diye konuştu.

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