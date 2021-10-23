Kırşehir'de ziynet eşyası ve döviz çaldı, Ankara'da eğlencede yakalandı



Abdurrahman DULKADİR/ KIRŞEHİR, (DHA)KIRŞEHİR'de, hırsızlık için girdiği evin yatak odasındaki çelik kasadan yaklaşık 1 milyon lira değerinde ziynet eşyası ve döviz çalan H.H.İ. (35), Ankara´da eğlence mekanında polis operasyonuyla yakalandı.

Olay, 1 Ekim'de Bağbaşı Mahallesi'nde meydana geldi. 3 katlı binanın 2'nci katındaki dairede yaşayan Yusuf Aslan (63), aynı apartmanda oturan akrabalarıyla İstanbul'daki yakınlarının düğününe gitti. Gece Aslan'ın evine giren hırsızlık şüphelisi, çelik kasanın bulunduğu odayı tespit etti. Yanında getirdiği aletlerle çelik kasayı açan şüpheli, yaklaşık 1 milyon TL değerindeki 55 altın bilezik, 120 çeyrek altın, 6 tam altın, 3 altın takı seti, 20 bin euro ve bir miktar Türk lirası çalarak kaçtı. İstanbul´dan evine dönen Yusuf Aslan ise hırsızlığı polise bildirdi. Adrese gelen Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, şüphelinin belirlenip, yakalanması için çalışma başlattı.

Çevredeki güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen ekipler, hırsızlık olayını H.H.İ.´nin yaptığını, arkadaşından aldığı otomobille de Ankara´ya kaçtığını tespit etti. Polis ekipleri, H.H.İ.´nin Ulus ilçesindeki eğlence mekanında olduğunu öğrendi ve buraya operasyon düzenledi. Eğlenirken yakalanan H.H.İ., gözaltına alındı. H.H.İ.´nin, çaldıklarının 80 bin lirasını harcadığı belirlendi. Geri kalan ziynet eşyası ve paralar da el koyularak, sahibine teslim edildi. Emniyette işlemleri tamamlanan H.H.İ., sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. DHA-Güvenlik Türkiye-Kırşehir Abdurrahman DULKADİR

2021-10-23 11:20:47



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