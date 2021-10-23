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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

MÜSİAD Kırşehir Şubesi Azerbaycan yolcusu

İHA

MÜSİAD Kırşehir Şubesi Azerbaycan yolcusu

– MÜSİAD Kırşehir Şubesi, Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de 1417 Kasım 2021 tarihleri arasında 25.'si düzenlenecek olan (İBF) İnternational Business Foruma gidecek.
Farklı sektör temsilcilerinin katılacağı ve panellerle bilgilendirme yapılacak programda dünyanın dört bir yanından seçkin iş insanları bir arada olacak. Dünyanın çeşitli ülkelerinde düzenlenen iş forumlarının 25.’sinin Azerbeycan’da olacağını aktaran MÜSİAD Kırşehir Şube Başkanı Ömer Ali Öz, “Malezya'dan Mısır'a Fas'tan BosnaHersek'e kadar çok sayıda forum yapıldı. İnşallah bu yıl da Bakü'de gerçekleştirilecek. İkinci Karabağ Savaşı’ndan sonra normalleşme sürecini yaşayan, ekonomik olarak kalkınma içinde olan kardeş ülke Azerbaycan'a, Türk iş adamları ile birlikte dünya iş adamları Bakü'ye gelecek” dedi.
"Azerbaycan'ın sahip olduğu ticaret ve yatırım potansiyeline dikkat çekebilmek için Bakü'de kapılarını açacak" diyen Öz, “25. IBF Kongresinde; gıda, tarım, hayvancılık, turizm, enerji, inşaat ve sağlık sektöründeki ayrıcalıkların anlatılması için sektörel toplantılar planlanıyor. Program kapsamında sektörel toplantıların yanı sıra fabrikalara yönelik sunumlar ve ziyaretler düzenlenerek katılımcıların saha çalışmalarını bizzat gözlemlemesi hedefleniyor. Düzenlenecek organizasyon ile katılımcıların Azerbaycan pazarı hakkında daha fazla bilgi sahibi olması ve bölgesel fırsatların ön plana çıkarılması planlanıyor. Bu amaçla, Kanada, Türkiye, Avrupa, ABD, Orta Doğu ve Kuzey Afrika ile Rusya’dan 1000 seçkin iş insanı Bakü'de bir araya getirilecek” diye konuştu.
Programda Kırşehirli iş insanları Azerbaycan’ın ticari ilişkileri hakkında bilgileri olacak hem de ticaret potansiyellerini artırma imkanı bulacak.

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