Kosovalı heyet, ortak tarih ve kültürü yerinde inceledi

Ahi Evran Veli ve Yunus Emre’nin yaşadığı toprakları ziyaret için Kırşehir’e gelen Kosovalı 80 kişilik heyet, ortak tarih ve kültürü yerinde inceleyerek şed kuşanma törenini izledi.

Cumhurbaşkanlığı ve UNESCO tarafından Ahi Evran Veli ve Yunus Emre’nin tanıtım programlarına alınması kapsamında Kırşehir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği ile İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü tarafından Ahi Evran Külliyesi’nde Kosovalı heyete şed kuşanma töreni düzenledi. Töreni ilgiyle izleyen heyet, Kırşehir ve Aksaray sınırları arasındaki Yunus Emre Türbesi ve Çilehanesi’ni ziyaret ederek Yunus Emre ve Ahi Evran hakkında bilgi edindi. Kosova Yunus Emre Enstitüleri Müdürü Mehmet Ülker, törenden sonra gazetecilere yaptığı açıklamada; ’Kosova’dan Türkiye’ye Anadolu Medeniyeti ve İrfanına Yolculuk’ programı kapsamında Kırşehir’e geldiklerini söyledi. Ülker; "80 kişilik bir heyet ile Kırşehir’deyiz. Ahi Evran ve Yunus Emre bu toprakların insanları. Bu iki öncü şahsiyet, hem Cumhurbaşkanlığımız hem de UNESCO tarafından anma programlarına dahil edildi. Biz bu iki öncü şahsiyeti sözlerle anlatmak yerine yaşadıkları yerlerin ruhunu da tanıtarak heyetteki kişilere anlatmak istedik. Kosova’da üniversitede rektör, dekan, akademisyen, tarihçi, öğretmen, birçok kişi ve kurum temsilcisi, belediye başkanı, meclis üyeleriyle buradayız. Ahi Evran Külliyesi’nde Ahi Evran Veli’yi yerinde anlattık" dedi. Kosova heyetinden Ömer Ömeri ise ortak tarih ve kültürel değere sahip oldukları topraklarda bulunmaktan mutluluk duyduğunu ifade ederek; "Buraya geldiğimizden beri kendimizi yalnız hissetmedik. Kırşehir’de kendimizi evimizde gibi hissettik. İzlediğimiz şed kuşanma töreni bizde de benzer şekilde yapılır. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Ortak bir tarihimiz ve kültürümüz var. Osmanlı Devleti zamanında 500 yıl birlikte yaşadık" diye konuştu.

Program Ahi Evran’ın türbe ziyareti ve Cumhuriyet Tarihinin Kırşehir’de ki ilk külliye projesinin tanıtılması ile devam etti.

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