Kırşehir’de rengarenk sonbahar

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Kırşehir Belediyesi, sonbaharda kentin güzelliklerini yansıtan fotoğrafları paylaştı.

Kırşehir Belediyesi Basın ve Halkla İlişkiler Birimi tarafından paylaşılan ‘Kırşehir’de Sonbahar’ adlı fotoğraf albümü sosyal medyada ilgi gördü. Belediye Başkanı Selehattin Ekicioğlu, sonbaharın Kırşehir’e ayrı bir güzellik getirdiğini, tarihi alanların sonbahar rengine büründüğünü söyledi. Güz ve hazan mevsimi adıyla da anılan sonbahar mevsimi için Kırşehir Belediyesi, şehrin farklı alanlarında oluşan mevsimsel değişiklikleri fotoğraflayarak albüm oluşturdu.

Kırşehir’de Kent Park, Güzler Evcil Hayvan Parkı, Ahi Külliyesi, AnkaraKayseri kara yolu üzeri, yürüyüş yolları gibi alanlarda fotoğraf çalışması yapıldı. Parkta bulunan pembe, beyaz, mor, kırmızı renkteki çiçekler, sarı, turuncu ve koyu yeşile bürünen ağaçlar sonbaharın güzelliğini gözler önüne serdi.

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