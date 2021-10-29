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Tören alanında heyecandan baygınlık geçiren çocuğa ilk müdahaleyi doktor milletvekili yaptı Kırşehir'de Cumhuriyet Bayramı coşkuyla kutlandı

İHA

Tören alanında heyecandan baygınlık geçiren çocuğa ilk müdahaleyi doktor milletvekili yaptı Kırşehir'de Cumhuriyet Bayramı coşkuyla kutlandı

Kırşehir'de Cumhuriyet Bayramı coşkuyla kutlanırken, kutlamalar sırasında heyecanlanarak bayılan çocuğa ilk müdahaleyi, tören alanında bulunan ve doktor olan Milletvekili Metin İlhan yaptı.
Kırşehir'de 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla etkinlik düzenlendi. Kırşehir Valisi İbrahim Akın'ın makamında tebrikleri kabul etmesiyle başlayan program, Cacabey Meydanında devam etti. Burada bir konuşma yapan Vali Akın, "Cumhuriyet Bayramı'nın 98'inci yılı kutlamalarının coşkusunu yaşıyoruz. Dünyaya Kurtuluş Savaşı'nda tam bağımsızlık net gösterilmiştir. Cumhuriyet bize bırakılan en kıymetli mirastır. Devletimiz, ülkemizin geleceği, milletin huzur ve refahı için çalışmaya devam edecektir. Şer odakları bölücü faaliyetlerine devam etmektedir. Aziz milletimiz ise gerekli cevabı vermektedir" diye konuştu.

Heyecandan bayıldı
Vali İbrahim Akın'ın konuşmasının ardından Kırşehir Belediyesi Mehter Takımı alanda sahne aldı. Bu sırada tören alanında heyecanlandığı öğrenilen Sağlık Meslek Lisesi öğrencisi Ebubekir Serim, baygınlık geçirdi. Öğrenciye ilk müdahaleyi protokolde bulunan ve doktor olan CHP Kırşehir Milletvekili Metin İlhan yaptı. Ambulansla Kırşehir Eğitim Araştırma Hastanesine kaldırılan Serim tedavi altına alınırken, durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Düzenlenen tören genç sporcuların gösterileri ve şiirlerin okunmasıyla devam etti.

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