Dünür cinayetinin şüphelisi adliyede



KIRŞEHİR, (DHA)KIRŞEHİR'de tartıştığı dünürü Ali Çağlar´ı (64) av tüfeğiyle vurarak öldüren, eşi Sultan (62) ve kızları Ebru Çağlar´ı (40) ise yaralayan Recep Ataman (62), emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Olay, dün Çukurçayır Mahallesi 771´inci Sokak'ta meydana geldi. Psikolojik tedavi gördüğü belirtilen Recep Ataman, aynı mahallede yaşayan dünürü olan Ali Çağlar´ın evine gitti. Burada Recep Ataman ile Ali Çağlar arasında henüz bilinmeyen nedenle çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Recep Ataman, evine gidip av tüfeğini alarak geri döndü, dünürü Ali Çağlar ile onun eşi Sultan ve kızı Ebru Çağlar´a ateş etti. Komşuların ihbarı üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Gene sağlık ekipleri Ali Çağlar´ın öldüğünü belirledi. Sultan Çağlar ve Ebru Çağlar ise ambulansla Ahi Evran Eğitim ve Araştırma Hastanesi´ne kaldırıldı.

Olayın ardından kaçan Recep Ataman aynı mahallede saklandığı bir evde yakalanarak gözaltına alındı. Ataman, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

TOPRAĞA VERİLDİ

Otopsi işlemleri tamamlanan Ali Çağlar´ın cenazesi ise yakınları tarafından teslim alınarak Çukurcayır Camii´ne getirildi. Öğlende kılınan cenaze namazının ardından Ali Çağlar´ın cenazesi, mahalle mezarlığında toprağa verildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Kırşehir / Merkez Olcay DÜZGÜN

2021-10-30 15:51:44



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