Dünürünü öldüren zanlı tutuklandı

"Keşke o kadar erken veda etmeselerdi"

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Kırşehir'de dünürünü öldürüp 2 kişiyi de ağır yaralayan zanlı tutuklandı.

Çukurçayır Mahallesi'nde dün meydana gelen olayda R.A. (62), tüfekle dünürü A.Ç.'yi öldürmüş, S.Ç. ve E.Ç.'yi ağır yaralanmıştı. Kovalamaca sonrası yakalanan cinayet şüphelisi R.A., emniyetteki işlemlerin tamamlanmasının ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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