Dünürünü öldüren zanlı tutuklandı

Kırşehir'de dünürünü öldürüp 2 kişiyi de ağır yaralayan zanlı tutuklandı.
Çukurçayır Mahallesi'nde dün meydana gelen olayda R.A. (62), tüfekle dünürü A.Ç.'yi öldürmüş, S.Ç. ve E.Ç.'yi ağır yaralanmıştı. Kovalamaca sonrası yakalanan cinayet şüphelisi R.A., emniyetteki işlemlerin tamamlanmasının ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.