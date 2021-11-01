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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Ekicioğlu: “Üreten belediye olacağız”

İHA

Ekicioğlu: “Üreten belediye olacağız”

Kırşehir Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu, Kırşehir tarihine ve geleceğine yönelik yaptığı açıklamada belediyenin üreten bir belediye olacağını söyledi.
Ekicioğlu, Kırşehir gündemi ve Kırşehir Belediyesi’nin faaliyetleriyle ilgili açıklamalarda bulundu. İller Bankası’ndan gelen parayla değil, Belediyenin kendi öz kaynaklarıyla belediye ödemelerini yaptığını aktaran Ekicioğlu, “Biz, var olan ve önümüze konan engellerin aşılması için tüm ekibimizle birlikte çalıştık ve mali durumumuzun yol haritasını belirledik. Özellikle Kırşehir’in kenar mahallelerindeki alt yapı ve üst yapı çalışma planlarını hazırladık ve yaptığımız çalışmalarla ilerleme kaydettik” dedi.
"Kırşehir Belediyesi olarak üreten bir belediye olacağız" diyen Ekicioğlu, “ Kamu Kurumları aracılığıyla Kırşehir Belediyesini kilitleme ve iş yapamaz hale getirmeye çalışanlara karşı var gücümüzle direndik vede üstesinden geldik. Bu konuda en büyük desteği de Kırşehirli hemşehrilerimizden aldık. Belediyecilikte devamlılık esastır. Dünya Bankası’ndan gelen krediyle Maliyeye olan borç yapılandırması hariç 462 milyon liralık borçla devraldığımız Belediyemizin borçlarını hiç kimsenin beklemediği bir şekilde 250 milyon liraya düşürdük” diye konuştu.
Örnek bir belediye anlayışı sergilemeye çalıştıklarını anlatan Ekicioğlu, açıklamasını şöyle sürdürdü;
"Kırşehir Belediyesi olarak tüm ülkemize örnek bir belediye inşa ediyoruz. Yaptığımız tüm toplantıları; Belediye Meclis Toplantılarımızı, ihalelerimizi canlı yayınlarla şeffaf bir şekilde gerçekleştiriyoruz. Şu herkes tarafından iyi bilinmelidir ki, Kırşehir halkının parası yine Kırşehir halkının istekleri doğrultusunda harcanacaktır. Bugün önümüzde duran en büyük sorunun işsizlik sorunu olduğunun farkındayız. Kırşehir, bir tarım kentidir ve biz de Kırşehir Belediyesi’ni işsizlik odağında yeni işler ve istihdam alanları yaratma noktasında ileriye taşıyacağız. Kırşehir Belediyesi olarak şehrimizin alt yapı çalışmalarında hiçbir kısıtlamaya gitmeden sanayi odaklı projeleri hayata geçiriyoruz. Entegre Et Tesisleri de dahil birçok alanda faaliyette bulunulacak ve 10 bin aileye dokunacak bir proje hayata geçecek. Biz, nohut, mercimek, bakliyat paketleme, salça, et ve süt benzeri konulardaki ürünleri kooperatifler aracılığıyla halkımızın tüketimine sunacağız. İşçinin emeğiyle kurulan ve bugün atıl bir şekilde bekleyen 200 dönümlük önemli bir yeri 20 milyon liraya mal ettik. Hazırladığımız projeyle bu alanı milyonlarca lirayla ölçülemeyecek bir üretim ve istihdam alanı haline getireceğiz. Bu ve benzeri çalışmalarımızla işimize bakacağız.”

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