Aşıkpaşa Şiir Şöleni 5-6 Kasım tarihlerinde yapılacak

Kırşehir Valiliği desteği ile Kırşehir İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ve Kırşehir Kent Konseyi’nin ortaklaşa düzenleyeceği 'Uluslararası 10. Aşıkpaşa Şiir Şöleni' 0506 Kasım 2021 tarihleri arasında yapılacak.

Kırşehir İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ve Kırşehir Kent Konseyi’nin ev sahipliğinde düzenlenecek şiir şöleni, 2021 yılının Yunus Emre ve Türkçe Yılı olması nedeniyle Kırşehir Valiliği tarafından da desteklendi. 10.'su gerçekleştirilecek şölene; Türkiye, Azerbaycan, Irak ve Kırım’dan 18 şair ve yazar katılacak. Kırşehir İl Kültür ve Turizm Müdürü Halil Çalışır Şiir Şöleni ile ilgili yaptığı açıklamada; “2021 yılının Yunus Emre ve Türkçe Yılı olması nedeniyle Kırşehir Valiliği tarafından desteklenen ve Âşık Paşa’nın adını taşıyan aynı zamanda Kırşehir’in tanıtılmasında önemli rol oynayan şiir şölenine yurtdışından ve yurt içinden çok sayıda şairimiz katılacak” dedi.

Şiir şöleni ile Türk Dilinin öncüsü Aşıkpaşa’yı ölüm yıl dönümünde anmak ve anlamak amacı güden şölenle Türkçenin zenginliğinin ortaya çıkarılması hedefleniyor.

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