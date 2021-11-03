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Kırşehir İl Sağlık Müdürü Bulut: “Kanser, maddi ve manevi yönden uzun süreli mücadele gerektiren bir hastalık grubudur"

İHA

Kırşehir İl Sağlık Müdürü Bulut: “Kanser, maddi ve manevi yönden uzun süreli mücadele gerektiren bir hastalık grubudur"

– Kırşehir İl Sağlık Müdürü Ali Bulut, ‘Akciğer Kanseri Farkındalık Ayı' nedeniyle yaptığı açıklamada, kanserin maddi ve manevi bir tedavi sürecinin olduğunu söyledi.
Bulut açıklamasında; “Kanser, beraberinde getirdiği sağlık sorunlarının yanı sıra, maddi ve manevi yönden uzun süreli mücadele gerektiren bir hastalık grubudur. Dünya Sağlık Örgütü’nün yayınladığı 2020 yılı verilerine göre dünya genelinde yılda 19 milyon kişi kanser tanısı almakta ve yine takriben 10 milyon kişi bu sebeple hayatını kaybetmektedir” dedi. Hastalığın tüm insanları etkilemekte olduğunun belirtildiği açıklamada Bulut; “Kanserde benzer seyrin devam etmesi halinde, 2040 yılında 29,5 milyon yeni vakanın ortaya çıkması ön görülmektedir. Yapılan tahminler, önümüzdeki yıllarda gelişecek olan kanser olgularının önemli bir bölümünün az gelişmiş ülkelerde ortaya çıkacağını ortaya koymaktadır. Çalışmaların gösterdiği gibi dünya genelinde erkekler arasında en sık görülen kanser türü akciğer kanseri iken kadınlarda 3. sırada yer almakta ve önemini korumaktadır” diye konuştu. Tütün kullanımının kanser türünde etkili olduğunu aktaran İl Sağlık Müdürü Bulut, açıklamasını şöyle sürdürdü;
"Pek çok popülasyon için bu kanser türünün yüzde 80’inde sorumlu etken tütün kullanımıdır. Nitekim tütün tüketimindeki azalmayla akciğer kanseri görülme sıklığı da azalmaktadır. Akciğer kanserinin diğer nedenleri arasında mesleki (asbest, ağır metaller) ve çevresel risk faktörlerine maruziyet (pasif içicilik, radon) yer almaktadır. Toplumsal ve bireysel farkındalık ile akciğer kanseri sıklığının azaltılabileceği unutulmamalıdır. Henüz etkin bir tarama yöntemi bulunmuyor olsa da tütün kontrolünün akciğer kanserine karşı mücadelenin en temel ve en etkin aracı olduğu bilinmektedir. Ulusal Tütün Kontrol Programımız ile toplumdaki tüm bireylerin, tütün ürünlerinin sağlık, ekonomik, çevresel ve sosyal zararlarından korunması hedeflenmektedir. Akciğer kanseri; yapısal olarak normal akciğer dokusunda bulunan hücrelerin ihtiyaç ve kontrol dışı çoğalarak akciğer içinde bir kitle (tümör) oluşturmasıdır. Oluşan kitle öncelikle bulunduğu ortamda büyür. İleriki aşamalarda ise çevre dokulara veya dolaşım yoluyla uzak organlara yayılarak (karaciğer, kemik, beyin gibi) hasara yol açar. Bu yayılıma metastaz adı verilmektedir.”
En sık görülen akciğer kanseri belirtisini de açıklayan Bulut, geçmeyen veya giderek kötüleşen öksürük, öksürürken kan veya kanlı balgam çıkarmak, derin nefes alırken, öksürürken veya gülerken kötüleşen göğüs ağrısı, iştahsızlık, halsizlik, yorgunluk ve kilo kaybı, ses kısıklığı, nefes darlığı, sürekli tekrarlayan veya geçmeyen bronşit veya zatürre gibi akciğer enfeksiyonlarının oluşturduğunu ifade etti.

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