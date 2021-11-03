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Belediye Başkanı Ekicioğlu: "Gerekli tadilatlar yapılırsa Tabiat Parkını almaya hazır"

İHA

Belediye Başkanı Ekicioğlu: "Gerekli tadilatlar yapılırsa Tabiat Parkını almaya hazır"

Kırşehir Belediye Başkanı Selehattin Ekicioğlu, sözleşmesi tek taraflı fes edilen Tabiat Parkına, gerekli tadilatların yapılması şartıyla yeniden talip oldu.
Kırşehir Belediye Başkanı Ekicioğlu, Kırşehir Belediyesi olarak gerekli tadilatlar yapılırsa eski şartlara uymaya ve burasını Kırşehir halkı için almaya talip olduklarını söyledi. Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu, açıklamasında; "Tabiat Parkı konusunda isteyen herkes bize başvurarak yaptığımız çalışmalarla ilgili bilgi alabilir. Bilindiği üzere Tabiat Parkı’yla ilgili daha önceden sözleşme imzaladığımız halde sözleşme tek taraflı olarak feshedilmişti. Ve ne yazıktır ki geçen süre zarfında Tabiat Parkı alanında bozulmalar başlamıştır. Bu halkın parasının ve milli servetin hiçe sayılmasıdır ve bunun sorumluları da her şeyden önce Kırşehir halkına hesabını vermek durumundadır" dedi. Kırşehir Belediyesi'nin yeniden talip olduğunu aktaran Ekicioğlu, "Biz, Kırşehir Belediyesi olarak gerekli tadilatlar yapılırsa eski şartlara uymaya ve burasını Kırşehir halkı için almaya talibiz. Kamunun malı çürümeye bırakılmasın diyoruz. Kamu İhale Kanunu 51 G’ye göre daha önce nasıl belediyeye devredilme yoluna gidilmişse yine devredilebilir” ifadelerini kullandı.

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