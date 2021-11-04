Kırşehir 2. doz aşıda mavi kategoriye geçti Kırşehir İl Sağlık Müdürü Ali Bulut: "Yoğun bakımdaki hastaların tamamı aşısız"

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kırşehir 2. doz aşıda mavi kategoriye geçti Kırşehir İl Sağlık Müdürü Ali Bulut: "Yoğun bakımdaki hastaların tamamı aşısız"

İHA

Kırşehir 2. doz aşıda mavi kategoriye geçti Kırşehir İl Sağlık Müdürü Ali Bulut: "Yoğun bakımdaki hastaların tamamı aşısız"

Koronavirüs önlemleri kapsamında yapılan aşılamada Kırşehir 2. doz aşı uygulamasında mavi kategoriye geçti. İl Sağlık Müdürü Ali Bulut yaptığı açıklamada; yoğun bakım ünitelerinde yaşam mücadelesi veren hastaların genelinin aşısız ya da eksik aşılı olduğunu söyledi.
Kırşehir İl Sağlık Müdürü Ali Bulut, Kırşehir'in 2. doz aşılama uygulamasında da mavi kategoriye geçtiğini söyledi. Bulut açıklamasında, "60 yaş üstü riskli guruplarda 3. doz aşı uygulaması da açıldı. 6 ayı geçtikten sonra bu gurup da açıldı. İkinci doz aşı uygulamasında mavi kategoriye geçtik ama vatandaşların daha iyi korunması için, bağışıklık sistemlerini özellikle güçlendirmek için riskli gurupta olan vatandaşlarımızı 3. doz aşı uygulamasına da davet ediyoruz" dedi.

"Yoğun Bakım Ünitelerinde ki hastaların tamamı aşısız ve eksik aşılı"
Yoğun bakım ünitelerinde yatan hastaların genelinin aşısız ve eksik aşılı olduğunu aktaran Bulut, "Yüzde 75'lik mavi kategoriye girmiş olsak da hala aşısını olmayan ve eksik aşılı olan ve takvimini tamamlamayan vatandaşlar var. Yoğun bakım ünitesinde 10 hastamız var. 6'sının durumu ağır ve bu hastalarımızın hepsi istisnasız ya aşısız ya da eksik aşılı. Koronavirüs olan hastaların istatistiklerine baktığımızda genel olarak durumun da bu olduğunu teyit edebiliriz. Aşısı tam olanlar enfekte olsalar dahi süreci hafif atlatıyorlar" diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kırşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Belediye Başkanı Ekicioğlu: "Gerekli tadilatlar yapılırsa Tabiat Parkını almaya hazır"
YEREL HABERLER Belediye Başkanı Ekicioğlu: "Gerekli tadilatlar ...
Kırşehir İl Sağlık Müdürü Bulut: “Kanser, maddi ve manevi yönden uzun süreli mücadele gerektiren bir hastalık grubudur"
YEREL HABERLER Kırşehir İl Sağlık Müdürü Bulut: “Kanser, maddi ve ...
Belediye Başkanı Ekicioğlu: “Termal Turizm Projelerimiz var”
YEREL HABERLER Belediye Başkanı Ekicioğlu: “Termal Turizm ...
Aşıkpaşa Şiir Şöleni 5-6 Kasım tarihlerinde yapılacak
YEREL HABERLER Aşıkpaşa Şiir Şöleni 5-6 Kasım tarihlerinde yapılacak
Kazı yaparken suçüstü yakalandı
YEREL HABERLER Kazı yaparken suçüstü yakalandı

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.