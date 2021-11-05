Kırşehir'deki aile kavgasında ölü sayısı 2'ye yükseldi

Kırşehir'de, dünürler arası yaşanan kavgada tüfekle vurularak ağır yaralanan kadın, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, geçtiğimiz ay Çukurçayır Mahallesinde meydana gelen olayda R.A. (62), henüz bilinmeyen bir nedenle dünürleri ile tartışma yaşadı. Yaşanan tartışmanın büyümesi üzerine sinirlerine hakim olamayan R.A., tüfekle dünürü olan A.Ç.,'yi olay yerinde öldürürken, S.Ç. (62) ve kızı E.Ç.'yi (41) ağır yaraladı. Katil zanlısı R.A. ise kovalamaca sonucu komşusunun evinin bahçesinde polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Mahkemeye sevk edilen R.A., tutuklanarak cezaevine gönderildi.



8 günlük yaşam mücadelesini kaybetti

Olayın ardından hastanede tedavi altına alınan S.Ç. de, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Durumu ağırlaşan E.Ç. ise Kayseri Şehir Hastanesine sevk edildi.

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