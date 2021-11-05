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Dünür kavgasında ölü sayısı 2´ye çıktı

DHA

Dünür kavgasında ölü sayısı 2´ye çıktı


Olcay DÜZGÜN/KIRŞEHİR, (DHA)KIRŞEHİR'de tartıştıkları dünürü Recep Ataman (62) tarafından av tüfeğiyle vurulan Ali Çağlar´ın (64) ardından eşi Sultan Çağlar (62) da bugün tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. Kızları Ebru Çağlar´ın (40) ise hastanedeki tedavisi sürüyor.
Olay, 29 Ekim günü Çukurçayır Mahallesi 771´inci Sokak'ta meydana geldi. Psikolojik tedavi gördüğü belirtilen Recep Ataman, aynı mahallede yaşayan dünürü Ali Çağlar´ın evine gitti. Burada Recep Ataman ile Ali Çağlar arasında bilinmeyen nedenle çıkan tartışma, kavgaya dönüştü. Recep Ataman, evine gidip av tüfeğini alarak geri döndü, dünürü Ali Çağlar ile onun eşi Sultan ve kızı Ebru Çağlar´a ateş etti. Komşuların ihbarı üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Gelen sağlık ekipleri Ali Çağlar´ın öldüğünü belirledi. Sultan Çağlar ve Ebru Çağlar ise ambulansla Ahi Evran Eğitim ve Araştırma Hastanesi´ne kaldırıldı.
Olayın ardından kaçan Recep Ataman aynı mahallede saklandığı evde yakalanarak gözaltına alındı. Cinayet şüphelisi, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Hastanede bir haftadır tedavi gören Sultan Çağlar, bugün doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamayarak, hayatını kaybetti. Kızları Ebru Çağlar´ın ise, hastanedeki tedavisi sürüyor.  DHA-Güvenlik Türkiye-Kırşehir / Merkez Olcay DÜZGÜN
2021-11-05 11:39:45

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