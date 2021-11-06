Şehit ailelerinden Milletvekili Türkkan’a tepki

– Kırşehir Şehit Aileleri Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Mutlu Kılıçaslan, İYİ Parti Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan'a tepki gösterdi.

Şehit aileleri adına açıklamada bulunan Dernek Başkanı Mutlu Kılıçaslan, Türkkan’ın davranışının seviyesiz olduğunu ve kınadıklarını söyledi. Kılıçaslan, "Terör mağduru olan bir kişiye karşı yapmış olduğu hadsiz, seviyesiz üslubu ile gündeme gelen, bu eylemini önce inkâr edip daha sonra kabul eden İYİ Parti Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan’ın, siyaset uğruna en kutsal değerlerimizi çiğnemesini hayretle izledik. Vatanın öz evladı şehitlerimizin ve gazilerimizin yakınlarına uzatılan dil, onları incitecek tutum ve davranışı kesinlikle kabul etmiyoruz. Milli değerlerimizle beraber manevi ve toplumsal değerleri çöpe atan Milletvekilinin yapmış olduğu çirkinliği kuru bir özürle geçiştirmesini kabul etmeyerek, kendisini sadece partisinden değil milletvekilliğinden ve siyasetten istifaya davet ediyoruz” diye konuştu.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’i de Türkkan’ı partisinden ihraç etmeye çağıran Kılıçaslan, "İçişleri Bakanlığı yapmış İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’e de bu konunun gereğini, incinen Şehit Ailelerimizin yüreğine su serperek Lütfü Türkkan’ı partisinden derhal ihraç etmesini beklediğimizi beyan ederiz" dedi.

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