Şehit ailelerinden Milletvekili Türkkan’a tepki

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Şehit ailelerinden Milletvekili Türkkan’a tepki

İHA

Şehit ailelerinden Milletvekili Türkkan’a tepki

– Kırşehir Şehit Aileleri Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Mutlu Kılıçaslan, İYİ Parti Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan'a tepki gösterdi.
Şehit aileleri adına açıklamada bulunan Dernek Başkanı Mutlu Kılıçaslan, Türkkan’ın davranışının seviyesiz olduğunu ve kınadıklarını söyledi. Kılıçaslan, "Terör mağduru olan bir kişiye karşı yapmış olduğu hadsiz, seviyesiz üslubu ile gündeme gelen, bu eylemini önce inkâr edip daha sonra kabul eden İYİ Parti Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan’ın, siyaset uğruna en kutsal değerlerimizi çiğnemesini hayretle izledik. Vatanın öz evladı şehitlerimizin ve gazilerimizin yakınlarına uzatılan dil, onları incitecek tutum ve davranışı kesinlikle kabul etmiyoruz. Milli değerlerimizle beraber manevi ve toplumsal değerleri çöpe atan Milletvekilinin yapmış olduğu çirkinliği kuru bir özürle geçiştirmesini kabul etmeyerek, kendisini sadece partisinden değil milletvekilliğinden ve siyasetten istifaya davet ediyoruz” diye konuştu.
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’i de Türkkan’ı partisinden ihraç etmeye çağıran Kılıçaslan, "İçişleri Bakanlığı yapmış İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’e de bu konunun gereğini, incinen Şehit Ailelerimizin yüreğine su serperek Lütfü Türkkan’ı partisinden derhal ihraç etmesini beklediğimizi beyan ederiz" dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kırşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

AK Parti'li Şen: "Türkiye'de erken seçime ihtiyaç yok" AK Parti AR-GE ve Eğitimden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Şen: “Vatandaşın sıkıntısının farkındayız, enflasyonu daha öncede düşürüp tek haneli rakamlara çektik bunu yine hep birlikte yapacağız"
YEREL HABERLER AK Parti'li Şen: "Türkiye'de erken seçime ihtiyaç ...
Gaziler, İYİ Partili Tükkan'ı istifaya davet etti Türkiye Harp Malulü Gaziler-Şehit Dul ve Yetimleri Kırşehir Şube Başkanı Kaya: "Her kim terör sevici, eli kanlı bebek katillerini destekleyen siyasi parti ile temasa geçip, iş tutarsa karşısında bizleri görecektir"
YEREL HABERLER Gaziler, İYİ Partili Tükkan'ı istifaya davet ...
Aşıkpaşa Şiir Şöleni, yoğun katılımla gerçekleşti
YEREL HABERLER Aşıkpaşa Şiir Şöleni, yoğun katılımla gerçekleşti
Kırşehir'de otomobil, kamyonetle çarpıştı: 2 ölü
YEREL HABERLER Kırşehir'de otomobil, kamyonetle çarpıştı: 2 ölü
Çiçekdağı ilçesinde 4 okul yöneticisi Erasmus ile yurt dışında eğitime katılacak
YEREL HABERLER Çiçekdağı ilçesinde 4 okul yöneticisi Erasmus ile ...
Dünür kavgasında ölü sayısı 2´ye çıktı
YEREL HABERLER Dünür kavgasında ölü sayısı 2´ye çıktı
Kırşehir'deki aile kavgasında ölü sayısı 2'ye yükseldi
YEREL HABERLER Kırşehir'deki aile kavgasında ölü sayısı 2'ye ...
Çiçekdağı'nda halk eğitim merkezi kursları sürüyor
YEREL HABERLER Çiçekdağı'nda halk eğitim merkezi kursları sürüyor
Kırşehir 2. doz aşıda mavi kategoriye geçti Kırşehir İl Sağlık Müdürü Ali Bulut: "Yoğun bakımdaki hastaların tamamı aşısız"
YEREL HABERLER Kırşehir 2. doz aşıda mavi kategoriye geçti Kırşehir ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.