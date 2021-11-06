Çocuklar teknoloji tırı ile buluştu

Kırşehir'in Çiçekdağı ilçesinde öğrenciler, ilçeye gelen teknoloji tırında eğlenceli vakit geçirdi.



TEKNOFEST’e katıldıktan sonra İstanbul'dan yola çıkan ve birçok ilde öğrencileri teknoloji ile tanıştıran Seyyah İcathane Tırı, Kırşehir'in Çiçekdağı ilçesine geldi. Burada tırın içerisinde temel kodlama, robotik kodlama ve endüstriyel tasarım alanlarında etkinlik gerçekleştiren çocuklar, keyifli anlar geçirdi. İlçede ilk defa böyle bir etkinlik olduğu için mutlu olduklarını belirten Çiçekdağı Borsa İstanbul Atatürk İlkokulu 4B Sınıfı Öğrencisi Mete, “İçerisinde birçok teknolojik bilgi barındıran, bu imkanı bize sağlayan herkese çok teşekkür ediyorum. İlçemizde bu gibi etkinlikleri çok merak ediyorduk ve bu arada robotik kodlama ile ilgili de merak ettiğimiz çok şey öğrendik” dedi.



Türkiye Gençlik Vakfı Çiçekdağı İlçe Başkanı Cüneyt Demirtaş ise, çocukların teknoloji tırı ile ilk kez tanışmalarının kendilerini mutlu ettiğini belirterek, "İlk defa icathane tırı ile buluşmanın sevincini bizimle paylaşan öğrencilerimiz çok memnun oldular. Bizlerde böyle bir etkinlikten ötürü memnuniyet duyduk" dedi.

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