Kırşehir'de bir grup sivil toplum kuruluşu bir araya gelerek, şehit yakınına küfreden İYİ Partili Lütfü Türkkan'a tepki gösterdi.

Şehit Aileleri Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneğinde toplanan STK temsilcileri adına TÜGVA Kırşehir Temsilcisi Sergin Özdemir konuştu. Özdemir, TBMM'de şehitlere saygısı olmayanların bulunmaması gerektiğini belirtti. Özdemir açıklamasında, "Geçtiğimiz günlerde bizleri derinden üzen bir olay yaşanmıştır. Bu vatan için canını veren bir evladın, kanıyla vatan toprağını sulayan bir yiğidin abisine yönelik İYİ Partili Lütfü Türkkan tarafından oldukça ahlak dışı bir şekilde muamelede bulunulmuştur" dedi.

'Kırşehir Eğitime Destek ve Milli İrade Platformları' adına Milletvekili Lütfü Türkkan'ın şehit yakınına yönelik davranışına tepki gösteren Özdemir, açıklamasını şöyle sürdürdü:

"Şehitlerimiz, ülkemiz ve milletimizin dirliği ve birliği için vatanın tek bir karış toprağına namerdin postalının basmaması için canını ve kanını ortaya koyarken, milletin vekili sıfatını taşıyan birisinin onların yakınlarına ağza alınmayacak hakaretlerde bulunması asla kabul edilemez. Görüyoruz ki birileri halen siyaset peşinde koşup 'yavuz hırsız ev sahibini bastırır' misali gündemi değiştirmeye yapılan saygısızlığı hemen unutturmaya çalışıyor."

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