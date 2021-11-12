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Kırşehir Esnaf Odaları Başkanı Öztürk, “Esnafın kredi talebini geri çevirmedik”

İHA

Kırşehir Esnaf Odaları Başkanı Öztürk, “Esnafın kredi talebini geri çevirmedik”

Kırşehir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Bahamettin Öztürk, Kırşehir'de bulunan esnafın kredi talebini Esnaf Odaları Birliğinin geri çevirmediğini ve esnafa 300 milyon TL'lik can suyu kredisi verdiklerini söyledi.

Başkan Öztürk, “Esnaf ve Sanatkârlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi üzerinden toplam 3 bin 600 esnafımıza plasman hedefimiz olan 100 milyon TL'yi aşarak yaklaşık 300 milyon TL can suyu kredisi verdik. Hiçbir esnafımızı geri çevirmedik. Esnaflarımızı tanıyor ve sahipleniyoruz. Bankalara sesleniyorum. Kırşehir’de kimsenin alacağı kalmaz. Tüm esnaflarımıza kefiliz. Bu zor süreçte esnaflarımıza zorluk çıkarmasınlar” dedi.

Esnafların temel sorununun zincir marketler olduğunu aktaran Öztürk, “Esnaflar olarak en temel sorunumuz zincir marketler. Benim küçük esnafım pandemide kan ağlarken bu şirketler köşeyi döndüler. Etiketlerdeki fiyatların artışı Dolar ve Euro artışından önde gidiyor. Bizim esnafımız zaten veresiyeyle borçla evini geçindiriyor. Bu gidişe devletimizin dur demesi lazım” diye konuştu.

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