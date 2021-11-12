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Sıfırdan başladığı kurstaki gayreti hayran bırakıyor İzleyerek öğrendiği tezhip ve hat sanatıyla ilham kaynağı oluyor

İHA

Sıfırdan başladığı kurstaki gayreti hayran bırakıyor İzleyerek öğrendiği tezhip ve hat sanatıyla ilham kaynağı oluyor

– Kırşehir’de yaşayan tezhip ve hat sanatı kursiyeri Kafiye Gökbulut, yaptığı eserler ile kursa yeni başlayanlara motivasyon kaynağı oluyor.

Ahi EvranVeli Külliyesi içerisinde yer alan kurs alanında çocuk yaşlarında camileri gezerken ve televizyon ekranlarından izleyerek etkilendiği hat ve tezhip kursuna başlayan Kafiye Gökbulut (65), aldığı eğitimle bir usta öğretici gibi çalışıyor.

"Tarihi ve Kültürel alanları izlerken hat ve tezhip ilgisi uyandı"
Kırşehir’de yaşayan 3 çocuk 6 torun sahibi olan Gökbulut, hat ve tezhip sanatına ilgisinin izleyerek uyandığını söyleyerek, “Tarihi ve kültürel alanları izlemek ve gezmek hoşuma gidiyordu. Camilerde ki yazılara ilgim büyüktü ama bir türlü başarılı olamıyordum. Yıllar sonra Rabbim bende o hevesi yeniden oluşturdu” dedi. Hat ve tezhip yapmayı gittiği kurs ile öğrendiğini anlatan Gökbulut, “İlk kez gittiğim kurs da hat ve tezhip yapmayı öğrendim. Altı yıldır bu alan üzerinde çalışmalar yürütüyorum. Camilerde gördüğüm yazılar beni çok etkiliyordu. Kursa gelen kursiyerler abla diyerek beni sayıyor ben de onları çok seviyorum” dedi.

"Kursa başlayanları çok iyi motive ediyo oluyor"
Aile Yaşam Merkezi bünyesinde sunulan hat ve tezhip sanatı kursuna gelen kursiyerlere de enerjisi ile motivasyon kaynağı olan Kafiye Gökbulut, altı yıllık çalışmaları sonrası gençlere de dikkat ve yazılar noktasında anlatımlarda bulunuyor. Kursa gelen İklil Kerimoğlu, Kafiye Gökbulut’un tecrübesinden etkilendiğini ve iş noktasında iyi şeyler öğrendiğini belirtti.
Kursiyer Özge Öztaş ise, “Kafiye Gökbulut’u ilk gördüğümde yaşından dolayı çok şaşırmıştım. 3 yıldır kursa geliyorum. Ama onun gayreti beni daha çok heveslendirdi” İfadelerini kullandı.

"Sıfırdan başlayıp öğretici konumuna kadar çıktı"
Hat ve tezhip kursu eğitimcisi Seher Akbulut ise Kafiye Gökbulut’un öğrenme sürecine ilişkin yaptığı açıklamada, “Kırşehir’de yaklaşık 20 kişi birlikte çalışıyoruz. Kafiye hanım da çalışanlarımızdan bir tanesi altı yıldır bizimle birlikte hiçbir şey bilmiyordu. Gayreti ile şimdi güzel tablolar çıkarıyor” şeklinde konuştu.

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