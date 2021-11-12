Vali Akın'dan sürücülere bilgilendirme

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Vali Akın'dan sürücülere bilgilendirme

İHA

Vali Akın'dan sürücülere bilgilendirme

Kırşehir Valisi İbrahim Akın, 'hayat kurtaran kemer' logolu maske ve bilgilendirme broşürleri hediye ederek sürücülere emniyet kemerinin önemini anlattı.
Vali Akın, neden kemer takılması gerektiği noktasında Kırşehir'de bilgilendirmede yaptı. Şehir merkezinde yapılan uygulamaya Vali İbrahim Akın'a İl Emniyet Müdürü Murat Türesin, Jandarma Komutanı Jandarma Albay Sadık Gülecen eşlik etti. Emniyet Kemeri takmanın önemine dikkat çekmek amacıyla İçişleri Bakanlığınca hayata geçirilen “Bi Hareketine Bakar Hayat" Projesi kapsamında Kırşehir'de, sürücü ve vatandaşlara hatırlatmalarda bulunuldu. Uygulama noktasında durdurulan araçlardaki vatandaşlara emniyet kemerinin takılması yönünde bilgilendirme yapıldı.
İçişleri Bakanlığının trafik kazalarını azaltmak ve olası ölüm ile yaralanmaları düşürmek amacıyla çeşitli kampanyalar düzenlediğini belirten Vali Akın; “Kampanya ülkemiz genelinde eş zamanlı olarak başlatıldı. Bizlerde Kırşehir'de emniyet ve jandarma teşkilatımızın mensupları ile birlikte emniyet kemeri takılması yönünde vatandaşlarımızı bilgilendiriyoruz. Olası bir kaza sırasında takılan emniyet kemeri yaralanmayı yüzde 60 oranında düşürüyor. Bu itibarla tüm sürücü ve yolculardan emniyet kemeri takma kuralına uymalarını bekliyoruz" dedi.
Sürücülere “Bi Hareketine Bakar Hayat Projesine” ilişkin bilgilendirme materyalleri dağıtması ile program sona erdi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kırşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Öğretmenlerden anaokulu öğrencilerine sosyal sorumluluk projesi
YEREL HABERLER Öğretmenlerden anaokulu öğrencilerine sosyal ...
Sıfırdan başladığı kurstaki gayreti hayran bırakıyor İzleyerek öğrendiği tezhip ve hat sanatıyla ilham kaynağı oluyor
YEREL HABERLER Sıfırdan başladığı kurstaki gayreti hayran ...
Kırşehir Esnaf Odaları Başkanı Öztürk, “Esnafın kredi talebini geri çevirmedik”
YEREL HABERLER Kırşehir Esnaf Odaları Başkanı Öztürk, “Esnafın kredi ...
İşçi emekleriyle oluşturulan tesis kamuya kazandırıldı Belediye Başkanı Ekicioğlu: “Pandemi ile gıdaya önem arttı” “Üreten belediye örnek olacak” “Yaklaşık 10 bin aileye dokunacak proje olacak”
YEREL HABERLER İşçi emekleriyle oluşturulan tesis kamuya ...
Kırşehir'de 09.05'de hayat durdu Belediye çalışanlarından Ata'ya özel klip
YEREL HABERLER Kırşehir'de 09.05'de hayat durdu Belediye ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.