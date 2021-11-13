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Şehit annesinden İYİ Parti'li Türkkan'a sitem: "Uyuyamaz oldum, uykularımız kaçtı"

İHA

Şehit annesinden İYİ Parti'li Türkkan'a sitem: "Uyuyamaz oldum, uykularımız kaçtı"

Kırşehir'de şehit annesi Sevim Yağız, şehit yakınına küfreden İYİ Parti'li Lütfü Türkkan'a sitem ederek, "Uyuyamaz oldum, uykularımız kaçtı" dedi.
Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkan Yardımcısı Filiz Kılıç, 'Adım Adım 2023', 'İl İl Anadolu' programı kapsamında Kırşehir'de Şehit Ailelerini ziyaret etti. Burada şehit annesi Sevim Yağız, şehit yakınına küfreden İYİ Parti'li Lütfü Türkkan'ı, Kılıç'a şikayet etti. Yağız, "Şehit kardeşimizin babasını linç ettiler sıkıntımız o. Geceleri uykumuz kaçtı. O koltuklarda bizim yiğitlerimizin sayesinde oturuyorlar. Nasıl böyle küfür etti. Türkkan, TBMM çatısında durmamalı. General gibi oğlumu şehit verdim. Nasıl şehit kardeşine küfredebilir. Uyuyamaz oldum, uykularımız kaçtı" diye konuştu.
Şehit annesini dinleyen Genel Başkan Yardımcısı Kılıç ise 2023 yılında verilecek oylarla onlara en büyük cevabın verileceğini dile getirdi.

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