Esnaf Odaları Birlik Başkanı Öztürk: “Esnafa Geriye Dönük Borçlanma Hakkı Verilmeli”

– Kırşehir Esnaf Odaları Birlik Başkanı Bahamettin Öztürk, esnaflara geriye dönük borçlanma hakkı verilmesi gerektiğini söyledi.

Öztürk, esnafın emeklilik yaşı geldiği halde geriye dönük borçlanma hakkı beklediğini ve BAĞKUR mağduriyeti yaşayan esnafların bir çözüm istediğini belirtti. Öztürk açıklamasında; "4 Ekim 2000 tarihinden önce vergi ve oda kaydı olup esnaflık yapan ancak BAĞKUR primini yatırmayan esnaflarımız için geriye dönük borçlanma hakkı getirilerek bu esnaflarımızın mağduriyetinin giderilmesini istiyoruz” dedi. Öztürk konuşmasını şöyle sürdürdü;

“SSK’lı çalışanlar için emeklilik prim sayısı 7 bin 200 iken esnaf ve sanatkâr için bu sayı 9 bin. Arada 5 yıllık bir fark var. Esnafımız gecesini gündüzüne katıyor. Hafta sonu bayram demeden çalışıyor ancak emeklilik için daha uzun süre beklemesi gerekiyor. Devletimiz büyüktür. Bu mağduriyetleri gidermek için gerekli düzenlemeleri yapacaktır” diye konuştu.

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