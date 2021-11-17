

Serhat ERDOĞAN/ KIRŞEHİR, (DHA)KIRŞEHİR´de, kavşakta TIR ile çarpışarak, devrilen minibüsteki 11 kişi ile 2 sürücü yaralandı.

Kaza, saat 10.00 sıralarında, KırşehirKayseri yolunun şehitlik kavşağında meydana geldi. Kayseri yönünden Kırşehir´e doğru giden Y.A. yönetimindeki 50 AK 937 plakalı minibüs, Y.K.'nin kullandığı 06 FH 8548 TIR ile çarpıştı. Kazada devrilen minibüsün içindeki Y.A., A.Ç., Y.C.Ç., Y.Ç., A.Ş.K., K.Ş., E.Ş., M.Ç., A.T., N.S., B.K. ile sürücüler Y.A. ve Y.K. yaralandı. Yaralılar, ihbarla kaza yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla Kırşehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan sürücülerden birinin sağlık durumunun kritik olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili polis ekipleri, inceleme başlattı.DHA-Güvenlik Türkiye-Kırşehir Serhat ERDOĞAN

2021-11-17 13:54:34



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