Kırşehir'de zincirleme trafik kazası: 1'i ağır 14 yaralı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kırşehir'de zincirleme trafik kazası: 1'i ağır 14 yaralı

İHA

Kırşehir'de zincirleme trafik kazası: 1'i ağır 14 yaralı

– Kırşehir’de meydana gelen zincirleme trafik kazasında minibüsün devrilmesi sonucu 1’i ağır 14 kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre KırşehirKayseri Yolu üzerinde meydana gelen kazada, Kayseri istikametinden Kırşehir’e hareket halindeki Y.A. idaresindeki 50 AK 937 plakalı minibüs ile S.E. yönetimindeki 40 AAS 616 plakalı otomobil çarpıştı. Bu kazanın ardından Y.K. yönetimindeki 06 FH 8548 plakalı tır da minibüse çarptı. Minibüsün devrildiği kazada sürücülerle birlikte Y.A., A.Ç., Y.C.Ç., Y.Ç., A.Ş.K., K.Ş, E.Ş., M.Ç.,A.T., N.S. ve B.K. yaralandı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda ambulans ve polis ekibi sevk edildi. Polis ekipleri kazanın meydana geldiği yolda güvenlik önlemi alırken, yaralanan 14 kişi ambulanslar ile Kırşehir Eğitim Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kırşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Kırşehir´de TIR ile minibüs çarpıştı: 13 yaralı
YEREL HABERLER Kırşehir´de TIR ile minibüs çarpıştı: 13 yaralı
Jandarma Şehitler Ormanına fidan dikildi
YEREL HABERLER Jandarma Şehitler Ormanına fidan dikildi
Polis, oto çekicilerini takip ederek otomobil hırsızlarını yakaladı Park halindeki araçları Kırşehir’de çalıp Aksaray’da satan 4 şüpheli yakalandı
YEREL HABERLER Polis, oto çekicilerini takip ederek otomobil ...
Esnaf Odaları Birlik Başkanı Öztürk: “Esnafa Geriye Dönük Borçlanma Hakkı Verilmeli”
YEREL HABERLER Esnaf Odaları Birlik Başkanı Öztürk: “Esnafa Geriye ...
Kırşehirli Kıbrıs Gazisi: “70 yıllık duamız kabul oldu”
YEREL HABERLER Kırşehirli Kıbrıs Gazisi: “70 yıllık duamız kabul ...
Özvar: "Üniversiteler bilgi birikimine katkı sağlıyor"
YEREL HABERLER Özvar: "Üniversiteler bilgi birikimine katkı ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.