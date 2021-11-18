Kırşehir’de, kervansaray engelsiz yaşam merkezi hizmet vermeye başladı

– Kırşehir Belediyesi tarafından mahallelere yaptırılan engelsiz yaşam merkezlerinden bir tanesi daha açıldı.

Kervansaray Mahallesinde açılan ve engellilerin birlikte zaman geçireceği alanda beden eğitimi, el işi kursu, resim, ahşap boyama, müzik ve bilgisayar kurs gibi alanlarında hizmet alabilecekleri projeyle önemli bir ihtiyacın karşılanması bekleniyor. Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu, Kırşehir’de yaşayan engelli vatandaşların toplumsal yaşama daha çok adapte olacakları kervansaray Engelsiz Yaşam Merkezi’nin faaliyete başladığını duyurdu. Engelsiz yaşam merkezinin önemli bir ihtiyacı da karşılayacağını ifade eden Belediye Başkanı Ekicioğlu, “Engelli vatandaşlarımızın birlikte zaman geçireceği ve birçok alanda eğitim alabileceği bir alanı hizmete sunduk. Engelsiz yaşam yolunda tüm kurum ve kuruluşların engellilerin yaşamını kolaylaştırıcı çözüm önerisi üretmesinin ortamını oluşturmak ve toplumsal farkındalığı arttırmak için hepimize büyük sorumluluklar düştüğünün farkındayız” dedi.

Yerel yönetim olarak belediye engelsizleştirme çalışmaları kapsamında çalışmalarını sürdürüyor.

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