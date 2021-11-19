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– MÜSİAD Kırşehir Şubesi, Azerbaycan’ın Bakü şehrinde 25 ülkeden bin işadamının katılımıyla gerçekleştirilen International Busines Forum'a (IBF) katıldı.

Panel, B2B görüşmeleri, çeşitli etkinliklerle zenginleşen program hakkında bilgi veren Kırşehir MÜSİAD Şube Başkanı Ömer Ali Öz, “Yatırım Fırsatları, Tarım, Turizm, Sağlık, Sanayi Bölgeleri, Dağlık Karabağ bölgesinin altyapı yatırımları, mayınlı alanlarda kullanılamayan tarım arazileri, Azerbaycan'da inşaat, altyapı da dahil yatırımlar ticari ve iktisadi alanda iş adamları arasında fikir alışverişi yapıldı” dedi.

Program; Azerbaycan çeşitli kurumlarının başkanlarıyla gerçekleştirilen fikir istişareleri ile devam etti. Görüşmelerde iş adamları için ticari bağlantı fırsatları sunuldu.

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