Kırşehir Belediyesi, yöresel asker uğurlaması yaptı Askere giden gençlerin asker çantaları belediyeden

Kırşehir Belediyesi öncülüğünde 2001'e 4 tertip askere giden 30 gencin asker çantaları hazırlanarak Neşet Ertaş Kültür Sanat Merkezinde yöresel uğurlama yapıldı.

Belediye Başkanı Selehattin Ekicioğlu, CHP Milletvekili Metin ilhan ve başkan yardımcılarının katıldığı programda askere gidecek gençlere kına yakılarak yöresel oyunlar eşliğinde eğlence programı düzenlendi. Kırşehir'de ilk kez düzenlenen organizasyon ile askere gidecek gençlerin birbirleri ile tanışmaları hedeflendi. Belediye tarafından hazırlanan asker çantalarında ise tıraş makinası, çorap, fanila gibi malzemeler yer alıyor. Türk geleneklerinde yer alan asker uğurlama kalıplarının yaşatılması adına yapılan organizasyonda asker kınası yakılırken, vatani göreve hazırlanan gençler salona zeybek oyunu eşliğinde girdi. Kınanın yakılması esnasında askerlerin aileleri cep telefonları ile yaşatılan geleneği kayda aldı.

2001'e 4 tertip askere gidecek olan Emirhan Akkuyu, Mustafa Aydın ve Mehmet Göztak, belediye tarafından düzenlenen yöresel organizasyonun kendilerini heyecanlandırdığını ve geleneğin yaşatılmasından ötürü mutlu olduklarını belirtti. Belediye Başkanı Selehattin Ekicioğlu ise, "Vatan sevgisi ve ülke savunmasında bilgi sahibi oluyorsunuz. Hayırlı teskereler diliyorum" dedi. Program yöresel halk oyunları ekibi gösterisi ve belediye başkanı tarafından hediye takdimlerinin ardından sona erdi.

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