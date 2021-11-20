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Resim öğretmenliği ile çiçek sevgisini birleştirdi Yaptığı kişiye özel çiçeklerle ilgi odağı oldu

İHA

Resim öğretmenliği ile çiçek sevgisini birleştirdi Yaptığı kişiye özel çiçeklerle ilgi odağı oldu

– Kırşehir’de aldığı resim eğitimi ile çiçek sevgisini birleştiren bir öğretmen, kişiye özel ürünler tasarlayarak şehirde ilgi odağı oldu.
Resim öğretmenliği eğitimi ve çiçek sevgisini birleştiren Esra Büyükturan, kağıt üzerinde yaptığı çiçek çalışmalarının kendisinde sanatsal yaklaşımı tetiklediğini söyledi. Yaptığı resimlerde çiçek temasını işlemeyi çok sevdiğini anlatan Büyükturan, “Resim öğretmeni olmamdan kaynaklı resimlerimde daha çok çiçek temasını işliyordum. Çiçekle sanatı birleştirme düşüncesi bende ilgi uyandırdıktan sonra açtığım işyeri ile kişiye özel çiçek işlemeciliği yapmaya başladım” dedi. Çiçeklerin oluşturulma şekillerinden yola çıkarak sanatla bütünleştirmenin farklı tepkilerle karşılandığını anlatan Büyükturan, “Çiçekler doğası gereği güzel oluşturulmuş küçük dokunuşlarla sanatımla çiçek sevgimi birleştirdim. Bütünleşik bir temayla daha farklı renk armonileri ve tasarımlarla kendimi geliştirerek şehirde de farklı bir doku oluşturdum” diye konuştu. Kişiye özel çalışmalarıyla müşterilerini de çiçek yapımlarına ortak eden Büyükturan, bilindik çiçek kalıpları yerine aranjman çalışmalarıyla da beğeni topluyor.
Büyükturan’ın müşterisi Derya Uçar ise çiçekçiliğe resim öğretmeni Esra Büüykturan’ın farklı bir bakış açısı getirdiğini ifade etti. Şevval Çakır adlı kişi ise resimle sanatın birleştirilerek halka arz edildiğini anlattı. Çakır, “Kökeninde resim sanatı olan birisi, resim yapmak ile çiçek tasarlamayı birleştirdi. Karakter ve kişiliğimize uygun tasarımları birlikte yapıyoruz" şeklinde konuştu.

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