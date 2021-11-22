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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kırşehir Belediyesi Şiir Atölyesi başvuruları başladı

İHA

Kırşehir Belediyesi Şiir Atölyesi başvuruları başladı

Kırşehir Belediyesi bünyesinde düzenlenecek ‘Şiir Atölyesi’ eğitim programı başvuruları başladı. Aralık ayı itibariyle Kırşehir’de, Neşet Ertaş Kültür Sanat Merkezinde faaliyetlerine başlayacak olan Şiir Atölyesi programını Basın ve Halkla İlişkiler Sorumlusu şair yazar Soner Demirbaş koordine edecek.
Kırşehir Belediyesi Basın ve Halkla İlişkiler Sorumlusu şairyazar Soner Demirbaş’ın organize ettiği ve şiirle ilgili birçok konunun ve çalışmanın işleneceği Şiir Atölyesi eğitim programı Neşet Ertaş Kültür Sanat Merkezi’nde eğitim programlarının yanı sıra yazar ve şair konukları da ağırlayacak. Kırşehir Belediyesi Şiir Atölyesi Programı Kurucusu Basın ve Halkla İlişkiler Sorumlusu Şair Yazar Soner Demirbaş; şiirden, insandan ve hayattan yana bütünsel bir bakış açısıyla çalışma yaparak Kırşehir’in kültür edebiyat ortamının gelişimine katkı sunacaklarını ifade etti. Eğitim programlarında; 'Divan Şiiri, Halk Şiiri ve Modern Şiir' örnekleriyle şiire dahil olan konuları inceleyerek günümüz Modern Şiir üzerine yoğunlaşılacak.
1971 yılında Kırşehir’de doğan Demirbaş, ilk şiirini 1998 yılında yayımlandı. Aynı zamanda denemeler de yazan Demirbaş’ın edebiyat dergilerinde de yazıları bulunuyor. Basın Kartı sahibi olan Demirbaş'ın, yayımlanmış dört şiir, iki deneme kitabı bulunmakta. Demirbaş'ın 2002 yılında Dingirlirik, 2004 yılında Seyir Defteri, 2011 Yılında Yaz, 2017 yılında ise yayımlanmış Deva adlı şiir kitabı bulunuyor. Demirbaş, Ay Doğarken Nar adlı şiiriyle 2003 yılında Şiir Birincilik Ödülü’nü alı. 2004 yılında Homeros şiir ödülü, 2018 yılında Arif Baş şiir ödülü sahibi oldu. 2012 Yılında TRT Anadolu’da ‘Yerel Medya Sorunları ve Çözüm Önerileri’ konusunda sunum yapan Basın ve Halkla İlişkiler Birimi sorumlusu Demirbaş, 2013 yılında Ahi Evran Üniversitesi tarafından gerçekleştirilen 'Uluslararası Bozkırın Tezenesi Neşet Ertaş Sempozyumu’na Neşet Ertaş Şiirlerinin Yerelliğindeki Evrensellik' adlı bildirisiyle katıldı.
Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu, Kırşehir’in her alanda gelişimi noktasında projeleri ve çalışmaları hayata geçirdiklerini ve bu kapsamda Şiir Atölyesi eğitim programını önemsediklerini söyledi.

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