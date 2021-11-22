Kırşehir Belediyespor'da yönetim teknik direktörün görevine son verildiğini açıkladı

Kırşehir Belediyespor takımı yönetimi yönetim kurulu kararıyla teknik direktör
Hakkı Hocaoğlu'nun görevine son verildiğini açıkladı.
Yönetim Kurulu tarafından yapılan açıklamada, "Kurulumuzun almış olduğu karar doğrultusunda Hakkı Hocaoğlu ile karşılıklı anlaşılarak görevine son verilmiştir. Kendisine ve ekibine kulübümüze vermiş olduğu hizmetlerden dolayı teşekkür ederiz" denildi.
Hocaoğlu yönetiminde 2. Lig Beyaz Grup'ta mücadele eden Kırşehir Belediyespor takımı oynadığı 12 maçta 4 galibiyet 3 beraberlik 5 mağlubiyet alarak 15 puanla 14. sırada yer alıyor.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.