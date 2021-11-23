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Kardeşinin cenazesi için 13 yıldır bekliyor Aile sır perdesinin kalkmasını istiyor Kırşehir AK Parti Belediye Meclisi Üyesi Hasan Kırışık olayında cinayet şüphesi arttı Bağ evinde bulunan mektubu başkası yazmış

İHA

Kardeşinin cenazesi için 13 yıldır bekliyor Aile sır perdesinin kalkmasını istiyor Kırşehir AK Parti Belediye Meclisi Üyesi Hasan Kırışık olayında cinayet şüphesi arttı Bağ evinde bulunan mektubu başkası yazmış

Kırşehir’de 2008 yılında kardeşine mesaj atarak kayıplara karışan eski AK Parti Kırşehir Belediyesi Meclisi Üyesi Hasan Kırışık’ın kardeşi Mustafa Kırışık, 13 yıllık sır perdesinin kaldırılmasını istiyor.
Kardeş Mustafa Kırışık, ağabeyi Hasan Kırşık’ın kendisine ’Kardeşim Mustafa, çocuklar sana emanet hakkını helal et’ mesajından sonra kaybolduğunu söyledi. Kayıp belediye meclisi üyesi davası kapsamında yapılan kriminal incelemesinin ardından sır perdesinin aralanması bekleniyor. İHA Muhabirine konuşan kardeş Mustafa Kırışık, "2008 yılından bu yana mesaj dışında hiçbir haber alamadık. Ne kendisine ne de cenazesine ulaşabildik. Elimizde olan tek bilgi telefonuma gönderdiği ’çocuklarım sana emanet’ mesajı" dedi. Ağabeyinin kaybolmasının ardından geçen süre içerisinde çok fazla kişinin ifadesinin alındığını ve dava kapsamında 4 kişinin tutuklu olduğunu anlatan Kırışık, "Dört kişi Ağır Ceza Mahkemesinde yargılanıyor. İnşallah kişi ya da kişiler cezasını bulacak. 13 yıl sonra ilk kez umutlandık. 13 yıl sonrasında biz cenazemize kavuşurken suçlular da cezasını çekecekler" diye konuştu.
Kırışık’ın kaybolmasıyla ilgili soruşturma, 20 Mart 2008’de kardeşi Mustafa Kırışık’n cep telefonuna ağabeyinin telefonundan gelen mesajla başlamıştı. Soruşturma kapsamında Kırşehir emniyetinin faili meçhul dosyalar üzerinde 2019 yılında yeniden çalışma başlatması üzerine Kırışık’ın en son görüştüğü kişilerin de aralarında olduğu R.A, M.K, G.K, F.K, A.S, Ö.K ve K.K’nin yeniden ifadesine başvurularak şüphelilerden Ö.K’nin emniyet ve savcılık aşamasında verdiği ifadelerde Kırışık’ın öldürüldüğüne yönelik itirafları üzerine 7 sanık gözaltına alınmıştı.

'Ben Almanya'ya gidiyorum' mektubunu başkası yazmış
Öte yandan, mahkemeye ulaşan kriminal raporlarda Hasan Kırışık’a ait olduğu ifade edilen bağ evinde bulunan, Kırışık’a ait olduğu ileri sürülen 'Ben Almanya'ya gidiyorum' yazısı üzerinde yapılan kriminal araştırmalarda; yazıyı tutuksuz yargılanan sanıklardan birinin kaleme aldığının belirlenmesi üzerine suç şüphesi bulunan R.A, M.K, G.K. ve F.K, 25 Şubat’ta Kırşehir Ağır Ceza Mahkemesi nöbetçi heyeti kararıyla tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.

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