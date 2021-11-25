Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Koordinasyon, İzleme ve Değerlendirme Toplantısı yapıldı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık'ın katılımlarıyla video konferans yöntemiyle gerçekleştirilen Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Koordinasyon, İzleme ve Değerlendirme toplantısına Kırşehir Valisi İbrahim Akın da katıldı.

Vali İbrahim Akın’ın yanı sıra tüm illerin valilerinin de katıldığı toplantıya ayrıca alay komutanları, emniyet müdürleri, adli yargı temsilcileri, aile ve sosyal hizmetler il müdürleri ile ilgili kurum amirleri yer aldı. Video konferans yöntemiyle gerçekleştirilen ve bakanların açılış konuşmalarını yaptığı toplantıda kadına yönelik şiddet alanından yapılan çalışmalar, alınan kararlar ve ilgili kamu kurum ve kuruşların görev ve sorumlulukları ile ilgili sunum yapıldı.

Toplantının ardından Kırşehir Valisi Akın başkanlığında Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele İl Koordinasyon, İzleme ve Değerlendirme Toplantısı gerçekleştirildi.

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