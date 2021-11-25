13 yıl önce kayıp olan meclis üyesi davası görüldü

Kırşehir'de yaklaşık 13 yıl önce kaybolan eski belediye meclis üyesi Hasan Kırışık'ı öldürdükleri iddiasıyla 4'ü tutuklu 7 sanığın yargılanmasına devam edildi.

Kırşehir Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya, 'tasarlayarak canavarca hislerle öldürmek, evrak yoluyla yağma, şantaj ve suç işlemek için örgüt kurmak' suçlarından tutuklu yargılanan R.A, M.K, G.K, F.K. ile tutuksuz sanıklar M.D, A.S. ve Ö.K. ve müştekiler ve taraf avukatları katıldı. Duruşmada, Kırışık'a ait bağ evinde bulunan ve "Almanya'ya gidiyorum" el yazılı notla ilgili Ankara Kriminal Polis Laboratuvarından gelen rapora ilişkin sanıkların savunması alındı. Raporda el yazısının kendisine ait olduğu değerlendirilen kadın sanık F.K, suçlamaları kabul etmeyerek, "9 aydır tutukluyum. Bağ evini de anahtarları da bilmiyorum. Olayla ilgim yok. Ben cinayet işleyecek bir insan değilim. Tahliye ve beratımı talep ediyorum" dedi.

Müşteki Mustafa Kırışık da ağabeyinin kaybolmasından sonra bulunan aracında bağ evinin anahtarlarının olmadığını belirterek, "Bağ evinin anahtarları ağabeyimin arabasında olurdu. Araba teslim edildiğinde anahtarlar yoktu. Eve hırsız olarak girmelerine gerek yok, çünkü anahtar kendilerindeydi. Almanya olayını da zaten onlar uydurmuştu" diye konuştu.

Mahkeme heyeti, sanıkların mevcut halinin devamına karar vererek, duruşmayı 9 Aralık tarihine erteledi.

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