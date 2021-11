Kırşehir'de kış tedbirleri toplantısı yapıldı

Kırşehir'de 20212022 Yılı Kış Mevsimi Trafik Tedbirleri Toplantısı yapıldı.

Vali İbrahim Akın başkanlığında yapılan toplantıda kış mevsiminde alınacak tedbirlerin değerlendirildi. Toplantıya; İl Emniyet Müdürü Murat Türesin, İl Jandarma Komutanı J. Kd. Alb. Sadık Gülecen, Belediye Başkan Yardımcısı Osman Uçar, ilgili kurum amirleri ile sivil toplum kuruluşu temsilcileri katıldı. Toplantıda konuşan Vali İbrahim Akın, alınacak tedbirler ile kış mevsiminde yaşanacak olumsuz hava ve yol şartlarında trafiğin güvenli ve sağlıklı bir şekilde işletilmesi, sürücü ve yolcuların can ve mal güvenliğinin sağlanmasının öncelikli hedefleri olduğunu söyledi.

Trafik denetimlerinin artmasıyla kazaların ve kazalardan kaynaklı can kayıplarında azalma olduğunu belirten Vali Akın, “Vatandaşlarımızın huzur ve güven içerisinde seyahat etmelerini sağlamak amacıyla trafik kazaların arttığı kış mevsimi koşulları ve trafik güvenliğine yönelik tüm olumsuz durumlara karşı tedbirler almaktayız. Kış mevsimine bağlı olarak aldığımız tedbirlerimizi gözden geçirmek ve değerlendirmek üzere bu toplantıyı düzenliyoruz. Yaşanabilecek her türlü olumsuzluğa karşı tüm kurumlarımızın hazırlıklı olması gerekmektedir" dedi.

Emniyet Müdürlüğünce yapılan sunumun ardından toplantı fikir istişaresi ile son buldu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kırşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.