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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kırşehir Belediye Spor - Ankara Demirspor: 1-1

DHA

Kırşehir Belediye Spor - Ankara Demirspor: 1-1


Serhat ERDOĞAN/KAYSERİ (DHA)- 
STAT: Kırşehir Ahi
HAKEMLER: Yunus Dursun, Mehmet Sıraç Akpınar, Orhan Timurtaş
KIRŞEHİR BELEDİYE SPOR: Ömer Kavurkacı, Erbay Eker, Tuğay Adamcıl, Volkan Kılıç, Can Muhammet Vural, Osman Bodur, Fatih Çiplak, Nuh Aşkın, Zihni Temelci (Dk. 81 Emre Pehlivan), Serhat Yeşilördek (Dk. 46 Savaş Yorulmaz), Mert Ilıman (Dk. 75 Mehmet Ektik)
ANKARA DEMİRSPOR: Oğuz Çalışkan Kamil İçer, Çağrı Bülbül, Yusuf Akyel, Hasan Kaya, Ergin Keleş (Dk. 72 Mücahit Can Akçay), Harun Aydın, Umut Pusat (Dk. 60 Abdulkadir Özdemir), Alim Harlak, Taner Koç, Aykut Civelek (Dk. 60 Ender Gör)
GOLLER: Dk. 50 Mert Ilıman (Kırşehir Belediyespor), Dk. 13 Ergin Keleş (Ankara Demirspor)
KIRMIZI KART: Nuh Aşkın (Kırşehir Belediyespor)
SARI KARTLAR: Ömer Kavurkacı (Kırşehir Belediyespor), Taner Koç, Ahmet Sivri (Ankara Demirspor)
TFF 2'nci Lig Beyaz Grup 15´inci hafta maçında Kırşehir Belediye Spor, sahasında karşılaştığı Ankara Demirspor ile 1-1 berabere kaldı.
DHA-Spor Türkiye-Kırşehir Serhat ERDOĞAN
2021-11-27 16:44:45

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