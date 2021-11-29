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Belediye Başkanı Ekicioğlu kitapseverleri ‘Kitap Günleri’ etkinliklerine davet etti

İHA

Belediye Başkanı Ekicioğlu kitapseverleri ‘Kitap Günleri’ etkinliklerine davet etti

– Kırşehir Belediyesi tarafından 214 Aralık 2021 tarihleri arasında Neşet Ertaş Kültür Sanat Merkezi’nde düzenlenecek ‘Kitap Günleri’ etkinliklerine, Belediye Başkanı Selehattin Ekicioğlu davette bulundu.
50 yayıncı, 14 marka ve 30 yazarın Kırşehir Kitap Günleri süresi boyunca kitapseverlerle buluşacağını söyleyen Başkan Ekicioğlu, pandemi nedeniyle ertelenen etkinlik ile şehirde kitap aşıklarını bir araya getireceklerini söyledi. Ekicioğlu açıklamasında; “Geçtiğimiz yıl pandemi kısıtlamaları nedeniyle yapamadığımız Kitap Günleri'ni bu yıl kısıtlamaların kalkmasıyla birlikte organize ederek hayata geçiriyoruz” dedi. Kitap okuma alışkanlığının yüksek olduğu Kırşehir’de, okurların yayınevleri aracılığıyla kitaplarla ve yazarlarla buluşmasının önemli olduğunu aktaran Belediye Başkanı Ekicioğlu, "Kırşehir Belediyesi olarak havaların da soğukluğunu dikkate alarak Kırşehir Kitap Günlerini Neşet Ertaş Kültür Sanat Merkezi'nde yapıyoruz. Özellikle gençlerimiz, ilköğretim ve lise öğrencilerinin kitapların sıcaklığını da hissetmeleri açısından bu tür fuarların önemini biliyor ve bu kapsamda organizasyonların devamlılığını sağlamak istiyoruz” diye konuştu.
Kırşehir Kitap Günleri, 214 Aralık tarihleri arasında yazar ve şairlerin katılımlarıyla gerçekleştirilecek.

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