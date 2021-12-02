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Halk ozanı Muharrem Ertaş, mezarı başında anıldı

DHA

Halk ozanı Muharrem Ertaş, mezarı başında anıldı


Serhat ERDOĞAN/KIRŞEHİR,(DHA)KIRŞEHİR'de sanatçı merhum Neşet Ertaş'ın babası halk ozanı Muharrem Ertaş, vefatının 37'nci yıl dönümünde mezarı başında anıldı.
Halk ozanı Muharrem Ertaş'ın 37'nci ölüm yıl dönümü nedeniyle Bağbaşı Mahallesi'ndeki mezarı başında yapılan anma törenine, Kırşehir Vali Yardımcısı İsmail Çetinkaya, Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu, İl Kültür ve Turizm Müdürü Halil Çalışır ve vatandaşlar katıldı. Törende konuşan Vali Yardımcısı Çetinkaya, "Sanatçısına sahip çıkan toplumlar, her zaman büyük olmuştur. Toplumun manevi değerlerinden birisi; kültür ve sanattır. Dolayısıyla Anadolu kültürlerinin temsilcisi olan ozanlarımızı korumamız, kollamamız, onlara hak ettikleri değeri vermemiz gerekiyor. Bu dünyadan öbür dünyaya intikal etmiş büyük ozanlarımızı da rahmetle minnetle anmamız, gelecek nesillere onları tanımamız gerekiyor" diye konuştu.
'NEŞET ERTAŞ GİBİ BİRÇOK OZAN YETİŞTİRDİ'
Kırşehir Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu ise "Dünyanın birçok yerinde bu müzikle türküler söyleyen, bu müziğe aşık olan birçok insan var. Bu insanlar, bu kültürden etkilendi. O yanık sesten, kendi diline çevirdiği manadaki sözlerden etkilendiler. Bu kültüre dünya çapında çok büyük bir ilgi olduğunu görüyoruz. Ozanımız oğlu Neşet Ertaş gibi birçok ozanlar yetiştirdi. Sadece Türkiye'ye değil, dünyaya duyurdu. Kendisini rahmetle anıyoruz" ifadelerini kullandı.DHA-Genel Türkiye-Kırşehir Serhat ERDOĞAN
2021-12-02 14:02:18

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