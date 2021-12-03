Vali Akın, "Hoşgörü yaklaşımı hayatı güzelleştirir"

Kırşehir Valisi İbrahim Akın, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü nedeniyle yaptığı açıklamada, hoşgörülü yaklaşımın hayatı güzelleştireceğini söyledi.

İnsanlara sevgi ve hoşgörü ile yaklaşmanın hayatı daha da güzelleştireceğine inandığını belirten Vali Akın, “İnsani ve evrensel değerleri üstün tutan kadim bir medeniyete sahip olan Türk Milleti hiçbir ayrım yapmadan her ferdini kucaklamaktadır. Bu büyük ailenin tüm fertlerinin kendini ifade edebilmesi, üretime katkıda bulunması ve sosyal hayatın ayrılmaz bir parçası olması bizleri mutlu etmektedir. Devletimiz, engelli vatandaşlarımızın rahat ve huzur içinde yaşamaları, günlük hayata daha aktif şekilde katılmaları için gerekli yasal düzenlemeleri uygulamaya koymuştur"dedi.

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Abdullah Kömürcüoğlu öncülüğünde engelliler tarafından gerçekleştirilen ziyaret, Vali Akın'ın engelliler ve aileleri ile sohbeti ile devam etti.

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