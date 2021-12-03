Kırşehir’de, Engelsiz Yaşam Rehabilitasyon ve Gündüz Bakım Evi açıldı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kırşehir’de, Engelsiz Yaşam Rehabilitasyon ve Gündüz Bakım Evi açıldı

İHA

Kırşehir’de, Engelsiz Yaşam Rehabilitasyon ve Gündüz Bakım Evi açıldı

– Kırşehir’de, Kervansaray Engelsiz Yaşam Rehabilitasyon ve Gündüz Bakım Merkezi açılışı yapıldı.
Rehabilitasyon ve Gündüz Bakım Merkezi açılışına; Belediye Başkan Yardımcıları Nuri Araz, Tuncay Polat ve Asaf Kayaoğlu ile birlikte Engelsiz Yaşam Rehabilitasyon ve Gündüz Bakım Merkezinde hizmet alan engelli vatandaşlar ve aileleri de katıldı. Açılış programında konuşan Belediye Başkan Yardımcısı Nuri Araz, Dünya Engelliler Günü’nde bu açılışı yapmanın belediye için de çok anlam ifade ettiğini belirtti. Araz, “Kırşehir Belediyesi olarak engelli hemşerilerimizle birlikte böylesi bir günde birlikte olmanın ve onlara hizmet sunacak olan Engelsiz Yaşam Rehabilitasyon ve Gündüz Bakım Merkezimizin açılışını onlarla birlikte yapmanın gururunu yaşıyoruz” dedi.
Şehir dışı programı nedeniyle açılışa katılamayan Belediye Başkanı Selehattin Ekicioğlu ise yaptığı yazılı açıklamada, Kırşehir’de engellerin kaldırılması ve engellilerin sosyal kültürel yaşamlarına birlikte katkı sunmak amacında olduklarını belirterek, "Kervansaray Engelsiz Yaşam Rehabilitasyon ve Gündüz Bakım Merkezi’ndeki çalışmalarımızı tamamlayarak hemşehrilerimize hizmet vermenin mutluluğunu yaşıyoruz. Merkezimizde, Kırşehir’de bulunan engelli vatandaşlarımızın birlikte zaman geçireceği, beden eğitimi, el işi kursu, resim, ahşap boyama, müzik ve bilgisayar kursu gibi alanlarında hizmet alabilecekleri projemizle çok önemli bir ihtiyacı karşılıyoruz” ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kırşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Vali Akın, "Hoşgörü yaklaşımı hayatı güzelleştirir"
YEREL HABERLER Vali Akın, "Hoşgörü yaklaşımı hayatı güzelleştirir"
İl Özel İdaresi, kış hazırlıklarını tamamladı
YEREL HABERLER İl Özel İdaresi, kış hazırlıklarını tamamladı
Önce sosyal projelerle sonra EKPSS ile hayata tutundu Engelleri motivasyonla aştı
YEREL HABERLER Önce sosyal projelerle sonra EKPSS ile hayata ...
Belediye Kitap Günleri etkinlikleri açılışı yapıldı
YEREL HABERLER Belediye Kitap Günleri etkinlikleri açılışı yapıldı
Halk ozanı Muharrem Ertaş, mezarı başında anıldı
YEREL HABERLER Halk ozanı Muharrem Ertaş, mezarı başında anıldı
Bozlak ustası Muharrem Ertaş, mezarı başında anıldı
YEREL HABERLER Bozlak ustası Muharrem Ertaş, mezarı başında anıldı
Kırşehir Şoförler Odası seçime gidiyor
YEREL HABERLER Kırşehir Şoförler Odası seçime gidiyor
Kırşehir'de itfaiye lodosa karşı mücadele etti
YEREL HABERLER Kırşehir'de itfaiye lodosa karşı mücadele etti
Bozlak ustası Muharrem Ertaş, halk konseri ile anılacak
YEREL HABERLER Bozlak ustası Muharrem Ertaş, halk konseri ile ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.