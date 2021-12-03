Kırşehir’de, Engelsiz Yaşam Rehabilitasyon ve Gündüz Bakım Evi açıldı

– Kırşehir’de, Kervansaray Engelsiz Yaşam Rehabilitasyon ve Gündüz Bakım Merkezi açılışı yapıldı.

Rehabilitasyon ve Gündüz Bakım Merkezi açılışına; Belediye Başkan Yardımcıları Nuri Araz, Tuncay Polat ve Asaf Kayaoğlu ile birlikte Engelsiz Yaşam Rehabilitasyon ve Gündüz Bakım Merkezinde hizmet alan engelli vatandaşlar ve aileleri de katıldı. Açılış programında konuşan Belediye Başkan Yardımcısı Nuri Araz, Dünya Engelliler Günü’nde bu açılışı yapmanın belediye için de çok anlam ifade ettiğini belirtti. Araz, “Kırşehir Belediyesi olarak engelli hemşerilerimizle birlikte böylesi bir günde birlikte olmanın ve onlara hizmet sunacak olan Engelsiz Yaşam Rehabilitasyon ve Gündüz Bakım Merkezimizin açılışını onlarla birlikte yapmanın gururunu yaşıyoruz” dedi.

Şehir dışı programı nedeniyle açılışa katılamayan Belediye Başkanı Selehattin Ekicioğlu ise yaptığı yazılı açıklamada, Kırşehir’de engellerin kaldırılması ve engellilerin sosyal kültürel yaşamlarına birlikte katkı sunmak amacında olduklarını belirterek, "Kervansaray Engelsiz Yaşam Rehabilitasyon ve Gündüz Bakım Merkezi’ndeki çalışmalarımızı tamamlayarak hemşehrilerimize hizmet vermenin mutluluğunu yaşıyoruz. Merkezimizde, Kırşehir’de bulunan engelli vatandaşlarımızın birlikte zaman geçireceği, beden eğitimi, el işi kursu, resim, ahşap boyama, müzik ve bilgisayar kursu gibi alanlarında hizmet alabilecekleri projemizle çok önemli bir ihtiyacı karşılıyoruz” ifadelerini kullandı.

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