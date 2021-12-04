Kırşehir Belediyesinden "Gençlik Şöleni" Kırşehir Belediye Başkanı Selehattin Ekicioğlu: "Kırşehir'de bin gencimiz haftalık farklı alanlarda eğitimler alıyor"

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kırşehir Belediyesinden "Gençlik Şöleni" Kırşehir Belediye Başkanı Selehattin Ekicioğlu: "Kırşehir'de bin gencimiz haftalık farklı alanlarda eğitimler alıyor"

İHA

Kırşehir Belediyesinden "Gençlik Şöleni" Kırşehir Belediye Başkanı Selehattin Ekicioğlu: "Kırşehir'de bin gencimiz haftalık farklı alanlarda eğitimler alıyor"

Kırşehir Belediyesi Gençlik Merkezi (BEGEM) tarafından gençlik şöleni düzenlendi. Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu, Kırşehir'de bin gencin farklı alanlarda haftalık eğitimler aldığını söyledi.
Kent Park'taki BEGEM merkezinde gerçekleştirilen etkinlikte, gençler programın açılışında doyasıya eğlendi. Gençlerin bir araya gelmelerine ve güzel faaliyetler yapmasına vesile olunduğunu aktaran Belediye Başkanı Ekicioğlu, "Halk Eğitim Müdürlüğü'nün eğitmen kadrosunun da desteğiyle güzel kurslar veriliyor. BEGEM, 16 binden fazla üyeye sahip ve sosyal, kültürel etkinlikler düzenliyor. Yaklaşık bin aktif öğrencimizle her hafta farklı alanlarda eğitim devam ediyor" dedi.
Şehrin eğitim alanında öncü illerden bir tanesi olduğunu aktaran Ekicioğlu, "Kırşehir özellikle eğitim kentidir. Son iki yıldır eğitime de katkı vererek, destekleme ve yetiştirme kursları, sınav hazırlık kurslarında da 100'den fazla öğrencimiz bulunuyor. Gençlerimizin sosyalleşmesi açısından kültürel anlamda hem de onların nefes alacakları bir ortam oluşturmak da bizim görevimizdir" diye konuştu.
Gençlik şöleninde resim, fotoğraf ve kısa film çalışmaları, yağlı boya ve karakalem resim yapıldı. Merkezde verilen kurslar tanıtıldı. BEGEM konferans salonunda ise canlı müzik ve halk dansları kulüpleri sahne aldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kırşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Kırşehir’de, Engelsiz Yaşam Rehabilitasyon ve Gündüz Bakım Evi açıldı
YEREL HABERLER Kırşehir’de, Engelsiz Yaşam Rehabilitasyon ve Gündüz ...
Vali Akın, "Hoşgörü yaklaşımı hayatı güzelleştirir"
YEREL HABERLER Vali Akın, "Hoşgörü yaklaşımı hayatı güzelleştirir"
İl Özel İdaresi, kış hazırlıklarını tamamladı
YEREL HABERLER İl Özel İdaresi, kış hazırlıklarını tamamladı
Önce sosyal projelerle sonra EKPSS ile hayata tutundu Engelleri motivasyonla aştı
YEREL HABERLER Önce sosyal projelerle sonra EKPSS ile hayata ...
Belediye Kitap Günleri etkinlikleri açılışı yapıldı
YEREL HABERLER Belediye Kitap Günleri etkinlikleri açılışı yapıldı
Halk ozanı Muharrem Ertaş, mezarı başında anıldı
YEREL HABERLER Halk ozanı Muharrem Ertaş, mezarı başında anıldı
Bozlak ustası Muharrem Ertaş, mezarı başında anıldı
YEREL HABERLER Bozlak ustası Muharrem Ertaş, mezarı başında anıldı

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.