Dünürü ve eşini öldürüp, kızlarını yaralayan şüpheli cezaevinde intihar etti



Serhat ERDOĞAN/ KIRŞEHİR,(DHA)KIRŞEHİR´de geçen 29 Ekim´de tartıştığı dünürü Ali Çağlar (64) ile eşi Sultan Çağları (62) av tüfeğiyle vurarak öldüren, kızları Ebru Çağlar´ı (40) ise yaralayan Recep Ataman (62), tutuklu bulunduğu cezaevinde kendisini asarak yaşamına son verdi.

Olay, 29 Ekim'de Çukurçayır Mahallesi 771´inci Sokak'ta meydana geldi. Psikolojik tedavi gördüğü belirtilen Recep Ataman, aynı mahallede yaşayan dünürü Ali Çağlar´ın evine gitti. Burada Recep Ataman ile Ali Çağlar arasında çıkan tartışma, kavgaya dönüştü. Recep Ataman, evine gidip av tüfeğini alarak geri döndü, dünürü Ali Çağlar ile onun eşi Sultan ve kızı Ebru Çağlar´a ateş etti. Komşuların ihbarı üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Gelen sağlık ekipleri Ali Çağlar´ın öldüğünü belirledi. Sultan Çağlar ve Ebru Çağlar ise ambulansla Ahi Evran Eğitim ve Araştırma Hastanesi´ne kaldırıldı. Sultan Çağlar da hastanede doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Olayın ardından kaçan Ataman, aynı mahallede saklandığı evde yakalanarak gözaltına alındı. Cinayet şüphelisi, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Yozgat Kapalı Cezaevi'nde bulunan Recep Ataman´ın girdiği bunalım sonucu kendini asarak intihar ettiği öğrenildi.FOTOĞRAF

DHA-Güvenlik Türkiye-Kırşehir Serhat ERDOĞAN

2021-12-06 12:16:09



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