Jandarmadan sahte alkol operasyonu

– Kırşehir’de jandarma ekipleri tarafından yapılan operasyonda çok sayıda sahte alkol ele geçirilirken olayla ilgili 2 kişi gözaltına alındı.
Edinilen bilgiye göre Mucur İlçesinde düzenlenen operasyonda 2 şüpheli yakalandı. Yapılan aramalarda ise; 100 adet 100’ lük içki ele geçirildi. Öte yandan jandarma ekiplerince, Kasım ayı içerisinde uyuşturucu madde kaçakçılığına yönelik 5 ayrı operasyonda 8 şüpheli ile birlikte 111 adet uyuşturucu hap, 25 gram metamfetamin ve 43 gram kenevir tohumu ele geçirildi.
Şüpheliler, ifadelerinin ardından adli mercilere sevk edildi.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.