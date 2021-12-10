Sokak hayvanlarının bakımları için günlük 40 kilometre yol gidiyor

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Sokak hayvanlarının bakımları için günlük 40 kilometre yol gidiyor

İHA

Kırşehir'de yaşayan Melek Yıldız, sokak hayvanlarının bakımlarını yapmak ve beslenmelerini sağlamak için her gün 40 kilometre yol gidiyor.

Sokak hayvanlarının bakımları için günlük 40 kilometre yol gidiyor

Kırşehir’de yaşayan Melek Yıldız, sokak hayvanlarının bakımlarını yapmak ve beslenmelerini sağlamak için her gün 40 kilometre yol gidiyor.
Yıldız, 'yavrularım' diye sevdiği hayvanlarının bakım ve beslenmeleri için günlük gittiği yolu içindeki hayvan sevgisine bağlıyor. Kırşehir’de yaşayan Melek Yıldız, yaklaşık 18 yıl önce bir köpeğe çorba vererek içinde yeşermeye başlayan hayvan sevgisini bugün yüzlerce köpeğe sahip çıkarak sürdürüyor. Kendisine yapılan mama bağışları ve lokantalar ile kurumlardan aldığı yemeklerle sokak hayvanlarının beslenmelerini sağlayan Yıldız, arabasına yüklediği mamalarla kent merkezine uzak noktalara bırakılan köpeklere giderek hasta hayvanları da veterinere götürüyor. Gönüllülük esasıyla yasal izne bağlı çalıştığını belirten Melek Yıldız; “Eski çalıştığım iş yerine bir köpeğin gece gelmesiyle başladı her şey. O köpeğe çorba verdim. Arkasından o köpek 8 yavrusunu getirdi. O günden sonra sokak hayvanlarının ihtiyaçlarını gideremeye çalışıyorum" dedi.
Kimseden yardım talep etmeden onaylı mama kumbara hesabı ile çalışmalarını yürüttüğünü aktaran Yıldız, "Sürücüler yol kenarından çıkan hayvanlara karşı dikkatli olsunlar. Biraz sağduyu ile canlarımızı koruyabiliriz. Hayvanseverlik adı altında insanlardan maddi talepte bulunan kişilere itibar etmemeliyiz. Bu yapılan hayvan dilendiriciliğidir. Bu yapıdaki insanlar kişilerden maddi talepte bulunarak kişisel rant elde ediyorlar. Klinik bir vakaya yardım ettiğinizde para gönderdiğiniz hesabın veteriner hesabı olmasına dikkat edin. Mama desteği için şahıs hesaplarına para göndermeyin" diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kırşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Kırşehir'de Akademik Gelişimi Destekleme Projesi Değerlendirildi
YEREL HABERLER Kırşehir'de Akademik Gelişimi Destekleme Projesi ...
Kırşehir Kirap Fuarı günde yaklaşık bin 500 kişiyi ağırlıyor
YEREL HABERLER Kırşehir Kirap Fuarı günde yaklaşık bin 500 kişiyi ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.