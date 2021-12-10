Kayıp eski Belediye Meclis Üyesi davasında 1 tutuklama daha

Kırşehir'de yaklaşık 13 yıl önce kaybolan eski Kırşehir Belediye Meclis Üyesi Hasan Kırışık davasında tutuksuz yargılanan bir sanık daha tutuklandı. Dava kapsamında tutuklu sanık sayısı 6 oldu.

Kırşehir Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya 'tasarlayarak canavarca hislerle öldürmek', 'evrak yoluyla yağma, şantaj ve suç işlemek için örgüt kurmak' suçlamasıyla tutuklu yargılanan R.A., M.K., G.K., F.K. ile tutuksuz sanıklar M.D., A.S. ve Ö.K. ile müştekiler ve taraf avukatları katıldı. Duruşmada söz verilen müşteki Mustafa Kırışık, tutuksuz sanıkların tamamının tutuklanmasını talep etti. Sanıklar da Hasan Kırışık'ın kaybolmasıyla ilgilerinin bulunmadığını ileri sürerek, tahliye ve beraatlerini istedi. Mahkeme heyeti, tutuksuz yargılanan sanıklardan Ö.K.'nin tutuklanmasına karar vererek duruşmayı 20 Ocak tarihine erteledi.

Kırışık’ın kaybolmasıyla ilgili soruşturma, 20 Mart 2008’de kardeşi Mustafa Kırışık’ın cep telefonuna ağabeyinin telefonundan gelen mesajla başlamıştı. Soruşturma kapsamında Kırşehir emniyetinin faili meçhul dosyalar üzerinde 2019 yılında yeniden çalışma başlatması üzerine Kırışık’ın en son görüştüğü kişilerin de aralarında olduğu bazı kişilerin Kırışık’ın öldürüldüğüne yönelik itirafları üzerine 7 sanık gözaltına alınmıştı.

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