Hayvan otlatma meselesi kanlı bitti: 1 ölü

Kırşehir'de hayvan otlatma meselesi yüzünden çıktığı iddia edilen kavgada 1 kişi tabancayla vurularak öldürüldü.

Edinilen bilgi ve iddiaya göre, sabah saatlerinde Kaman ilçesine bağlı İkizler köyünde meydana gelen olayda, arazide hayvan otlatan ve aralarında husumet bulunan F.K. ile H.G. (43) arasında tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine F.K, tabancayla H.G'ye ateş açtı. Ağır yaralı olarak Kaman Devlet Hastane kaldırılan H.G., yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Jandarma ekipleri de olayın meydana geldiği yerde geniş güvenlik önlemi alarak inceleme yaptı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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