İl Müftüsü Koronavirüse yakalandı

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–Kırşehir İl Müftüsü Mehmet Yaman korona virüse yakalandı.

Geçtiğimiz hafta İl Müftüleri Toplantısına katılan İl Müftüsü Mehmet Yaman’ın Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş ile görüşmeden önce yaptırdığı testi pozitif çıktı. Test sonucunun pozitif çıkması üzerine Yaman, Kırşehir Eğitim Araştırma Hastanesinde Yoğun Bakım Ünitesinde tedavi altına alındı.

Yaman'ın sağlık durumunun iyiye gittiği öğrenildi.

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